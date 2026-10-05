Лишилась около 35 тыс. рублей. Минчанка стала жертвой изощренной схемы аферистов





В мессенджере женщине написал мужчина, который представился участковым инспектором милиции. Он предупредил минчанку о возможных звонках от аферистов. Вскоре с женщиной действительно связались лжесотрудники пенсионного фонда. Минчанке сказали, что нужно пересчитать ее начисления, и попросили продиктовать код из СМС, что она и сделала.





Потом на связь снова вышел тот же псевдоучастковый. Он сказал, что женщина только что общалась с аферистами и передала им персональные данные. Теперь мошенники используют их, чтобы оформлять кредиты и переводить деньги. Пенсионерку предупредили, что в квартире пройдет обыск, а все найденные наличные изымут, если их не задекларировать. Женщина испугалась и отдала лжесотруднику Нацбанка около 35 тыс. рублей в эквиваленте.





"Правоохранители, работники банковских и иных учреждений не связываются с гражданами по рабочим вопросам в мессенджерах. Если неизвестные по телефону требуют совершить какие-либо манипуляции с финансами (задекларировать, положить на безопасный счет, отдать курьеру и т.д.) - немедленно прекратите разговор и сообщите об этом в милицию", - подчеркнули в МВД.-0-

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 76-летняя минчанка стала жертвой "модернизированной" мошеннической схемы и потеряла около 35 тыс. рублей. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.