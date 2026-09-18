18 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Лидского района направила в суд уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы, которой инкриминировано хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.
Установлено, что обвиняемая с марта по май 2026 года, находясь на территории Лиды и района, а также по месту работы, через сервис онлайн-заимствования внесла в компьютерную систему реквизиты личных банковских платежных карточек своих коллег и оформила от их имени договоры займов. Денежные средства женщина получила на личную банковскую карточку и распорядилась ими по собственному усмотрению. Всего женщина похитила более 78 тыс. рублей.
Во время предварительного следствия обвиняемая вину признала в полном объеме, чистосердечно раскаялась и добровольно возместила причиненный преступлением ущерб. Уголовное дело находилось в производстве Лидского райотдела Следственного комитета.
После изучения материалов дела в прокуратуре Лидского района пришли к выводу об обоснованности предъявленного обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.4 ст.212 Уголовного кодекса Республики Беларусь.-0-
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18 сентября 2026, 14:34
Лидчанка оформила на коллег договоры займа на 78 тыс. рублей: прокуратура направила дело в суд
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