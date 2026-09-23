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Летел по городу более 200 км/ч. В Гомеле вынесли приговор виновнику ДТП с тремя пострадавшими

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
23 сентября 2026, 17:51

Летел по городу более 200 км/ч. В Гомеле вынесли приговор виновнику ДТП с тремя пострадавшими

Фото из архива УГАИ УВД Гомельского облисполкома
Фото из архива УГАИ УВД Гомельского облисполкома
Фото из архива УГАИ УВД Гомельского облисполкома
23 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Советского района Гомеля постановил приговор по уголовному делу о нарушении ПДД лицом, управляющим авто в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности причинение телесных повреждений трем потерпевшим. Подробности сообщили БЕЛТА в областном суде.

ДТП произошло в областном центре в конце марта. "Нетрезвый водитель на технически исправном BMW Х5 ехал в светлое время суток со скоростью не менее 217 км/ч. В салоне его авто было два пассажира, один из которых не был пристегнут ремнем безопасности. В пути водитель перестроился на левую попутную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем Peugeot. После этого внедорожник выехал за пределы проезжей части и врезался в металлическое дорожное ограждение", - рассказали в областном суде.

В этой аварии водителю автомобиля Peugeot были причинены тяжкие телесные повреждения, также травмы получили два пассажира BMW. Действия автомобилиста были квалифицированы по ч.4 ст.317 УК.

На судебном заседании признана вина водителя. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Также на восемь лет он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-
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