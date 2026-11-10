Квартирант похитил у хозяйки $20 тыс. Эксперты установили его причастность по отпечаткам





На месте происшествия заявитель пояснила сотрудникам следственно-оперативной группы, что какое-то время проживала за границей.





"Часть квартиры на период отсутствия арендовал 31-летний мужчина, во второй части, куда заходить посторонним не разрешалось, находились вещи собственницы, а в одной из коробок хранилось около $50 тыс. По возвращении домой, а также при пересчете сбережений хозяйка квартиры не досчиталась порядка $20 тыс. Квартирант при этом свою причастность отрицал в категорической форме", - сообщили в комитете.





При осмотре места происшествия специалистом Государственного комитета судебных экспертиз изъята коробка, где хранились накопления. "При проведении в Первомайском (г.Минска) межрайонном отделе ГКСЭ судебной дактилоскопической экспертизы с целью выявления невидимых следов рук коробка подвергалась обработке специальным раствором. После просушивания на ее поверхности эксперт выявил следы, которые при сравнительном исследовании совпали с образцами следов подозреваемого, полученными в ходе предварительного расследования", - сообщили в комитете.





При предъявлении неопровержимых доказательств мужчина сознался в краже. Возбуждено уголовное дело.-0-

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В начале сентября в дежурную часть Центрального РУВД г.Минска поступило заявление от минчанки о хищении ее сбережений. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз.