Кушнаренко: Минская область уверенно удерживает звание житницы страны

Как отметил глава центрального региона, по промежуточным итогам агросезона область уверенно удерживает звание житницы страны.

Обращаясь к участникам фестиваля тружеников села, глава области подчеркнул, что 30 лет назад Президент нашей страны дал старт первым "Дажынкам". И этот праздник за десятилетия стал поистине народной традицией суверенного государства. В разные годы "Дажынкi" принимали Несвиж, Слуцк, Молодечно и другие города, которым был придан мощный импульс развития."Мы уже гордимся своим караваем в 2,5 млн т зерна, рекордной урожайностью зерновых и рапса. В основе таких громких побед - труд на местах. Одиннадцать наших районов, а это половина области, собрали более 100 тыс. т зерна. Небывалый исторический рекорд у Копыльского и Слуцкого районов - по 200 тыс. т зерна. Все это благодаря сохранению дисциплины, следованию технологиям и трудолюбию аграриев центрального региона", - сказал Алексей Кушнаренко.