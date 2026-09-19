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Кушнаренко: Минская область уверенно удерживает звание житницы страны

Опубликовано:

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Регионы
19 сентября 2026, 16:44

Кушнаренко: Минская область уверенно удерживает звание житницы страны

Алексей Кушнаренко
Алексей Кушнаренко
Алексей Кушнаренко
19 сентября, Дзержинск /Корр. БЕЛТА/. Минская область уверенно удерживает звание житницы страны. Это подчеркнул председатель Минского облисполкома Алексей Кушнаренко на торжественном мероприятии чествования передовиков жатвы на фестивале тружеников села "Дажынкi", которые проходят сегодня в Дзержинске.
Как отметил глава центрального региона, по промежуточным итогам агросезона область уверенно удерживает звание житницы страны.
Обращаясь к участникам фестиваля тружеников села, глава области подчеркнул, что 30 лет назад Президент нашей страны дал старт первым "Дажынкам". И этот праздник за десятилетия стал поистине народной традицией суверенного государства. В разные годы "Дажынкi" принимали Несвиж, Слуцк, Молодечно и другие города, которым был придан мощный импульс развития.  

"Мы уже гордимся своим караваем в 2,5 млн т зерна, рекордной урожайностью зерновых и рапса. В основе таких громких побед - труд на местах. Одиннадцать наших районов, а это половина области, собрали более 100 тыс. т зерна. Небывалый исторический рекорд у Копыльского и Слуцкого районов - по 200 тыс. т зерна. Все это благодаря сохранению дисциплины, следованию технологиям и трудолюбию аграриев центрального региона", - сказал Алексей Кушнаренко.
В этом году в Минской области 1020 экипажей собрали более тысячи тонн урожая, а 723 водителя перевезли более тысячи тонн. Еще 242 экипажа - собрали более двух тыс. т, 44 - намолотили более трех тыс. т, 10 - более четырех тыс. т и один экипаж свыше шести тыс. т.
"Гордость всей Беларуси, отмеченный лично Президентом нашей страны, - механизатор из сельхозпредприятия "Кухчицы" Клецкого района Павел Михайлович Шутило, который собрал 7,4 тыс. т зерна на белорусском комбайне. На отвозке зерна от комбайнов особенно отличился Виталий Иванович Кишко из ОАО "Кухчицы" Клецкого района, который перевез от комбайнов 8,5 тыс. т зерна. Символично, что в Год белорусской женщины в это число тысячников вошли две представительницы прекрасного пола, которые трудились на своих "женских" комбайнах", - отметил Алексей Кушнаренко.

Он подчеркнул, что самое высокое признание наших заслуг в сельском хозяйстве - Благодарность Президента Республики Беларусь.
"Сегодня мы ставим цель не потерять бесценный опыт старшего поколения и бережно передать его молодежи. Именно поэтому в области с сегодняшнего дня запущен клуб комбайнеров-передовиков "Золотой колос", а при нем - молодежный клуб "Колосок", где ребята смогут получать опыт из первых уст", - отметил председатель Минского облисполкома. 

"Делаем задел и на будущий год - большая часть полей под озимые зерновые уже запахана. И цифра в три миллиона тонн зерна, которая казалась нам когда-то фантастической, близка к достижению", - резюмировал Алексей Кушнаренко.-0-
Фото Ярослава Зарецкого, Максима Гучека

Теги
Дажынкi Кушнаренко Минская область
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