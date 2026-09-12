Культурно-зрелищная программа "Минск моей души" проходит у Дворца спорта. Чем она удивит?





Организаторы отметили, что концепция программы в этом году акцентирована на людях и их историях, на том, что Минск - город, в котором каждый чувствует себя как дома: "Мы покажем, что Минск соткан из тысяч маленьких историй, продемонстрируем, как город меняется, сохраняя свою душу, уважая традиции и приветствуя инновации. Расскажем о Минске, в котором всегда есть место гордости: за то, как мы умеем созидать, бережно храним историю и смело смотрим в будущее. Главная нить концепции в создании эмоциональной связи между жителями и их домом - Минском".





Концертная программа состоит из семи ключевых тематических эпизодов. Это приглашение к диалогу, где каждый голос важен, а каждая история - недостающий фрагмент мозаики, без которого картина города была бы неполной, дополнили организаторы.





Программу откроет блок "Вяжет память столетий свои узелки..." с прологом, в котором будет представлена легенда о князе Менеске. Зададут тон выступления заслуженного коллектива Беларуси фольклорной группы "Купалинка" и Белорусского государственного академического хореографического ансамбля "Хорошки". Далее жителям и гостям столицы расскажут о культурном наследии и связи поколений, ведь традиции служат фундаментом, на котором строится современная идентичность. На сцене вместе с артистами балета выступят образцовый вокальный ансамбль "Песенка" и заслуженный любительский коллектив Беларуси театр эстрадной песни "Сябрынка".





Третий блок будет посвящен теме "Лица памяти". Белорусские исполнители и солисты заслуженных любительский коллективов, шоу-балета и театров эстрадной песни через свои выступления расскажут о связи времен и передадут главную мысль, что Минск - это город, который помнит. В блоке "Минск - город творчества" на сцену выйдут такие артисты белорусской эстрады, как Никита Фоминых, Андрей Колосов, Ольга Булай, Сергей Кудрачев, Гюнеш Абасова и другие. Кроме того, заслуженный коллектив Беларуси Духовой оркестр ГУВД Мингорисполкома представит программу "Женщинам столицы посвящается".





Историю любви и дружбы раскроют в блоке "Минск - это встреча". Яркими акцентами станут выступления народного артиста Беларуси Владимира Громова, заслуженных артисток Беларуси Жанет, Алены Ланской и Ирины Дорофеевой, заслуженного артиста Беларуси Дмитрия Кочеровского.





Праздничный вечер продолжится молодежным блоком "Минск: Ритм наших сердец", где прозвучат известные каждому композиции в исполнении кавер-групп. Также гостей и жителей столицы ожидают выступления молодых исполнителей белорусской эстрады. Финальной точкой концертной программы за час до салюта станет выступление артиста Российской эстрады Акмаля. Завершится День города поздравлениями и праздничным фейерверком.-0-