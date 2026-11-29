29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Куда исчезли кадки с деревьями с проспекта Независимости в Минске и где они будут зимовать, рассказала заместитель генерального директора УП "Минскзеленстрой" Екатерина Короткина в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.
Как уточнили специалисты, кадки до весны сменили "место жительства". Это обусловлено несколькими причинами, в первую очередь - стремлением сохранить зеленые насаждения.
"Для обеспечения безопасности дорожного движения в зимний период городские службы высыпают определенное количество реагентов. Однако в дальнейшем они могут оседать на стволах и ветках деревьев, в том числе в виде капельных взвесей. От этого зеленые насаждения могут пострадать", - отметила заместитель гендиректора.
Как показала многолетняя практика, высаживание в лунки для древесных насаждений - экстремальное условие в городской среде. "Были проведены определенные эксперименты, сделан анализ, комиссионное обследование. Они показали, что все-таки древесные насаждения в таких суровых условиях плохо приживаются и зимуют. Поэтому совместно со специалистами Центрального ботанического сада, Института экспериментальной ботаники принято решение высаживать деревья в малые архитектурные формы", - добавила Екатерина Короткина.
Чтобы лишний раз не травмировать растения и не подвергать негативному влиянию в зимний период, их перевозят в специальные места хранения. "Сейчас они выставлены на базе нашего предприятия. Мы убираем те цветы, которые уже отцвели. В дальнейшем их утеплим - уложим хвойные лапки у корней. Так они будут зимовать. А в благоприятный период, весной, ориентировочно в конце марта, эти малые архитектурные формы с зелеными насаждениями выставим обратно на проспект Независимости. В последующем выполним цветочное оформление в приствольной лунке. А в осенний период мы туда еще высадим многолетние растения", - поделилась планами заместитель гендиректора.
Пару лет назад похожие малые архитектурные формы установили возле стадиона "Динамо", Художественного музея. "И там зеленые насаждения растут хорошо. Ни одно не пропало, не высохло, не отпало. Практика показывает, что малые архитектурные формы позволяют сохранить город зеленым, особенно вдоль уличной дорожной сети, где порой отсутствует возможность озеленения", - резюмировала Екатерина Короткина.-0-
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29 ноября 2026, 21:04
Куда исчезли кадки с деревьями с пр.Независимости в столице, объяснили в "Минскзеленстрое"
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