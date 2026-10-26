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Куда девается осенняя листва с улиц Минска? Узнали, как организована уборка и переработка

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
26 октября 2026, 15:59

Куда девается осенняя листва с улиц Минска? Узнали, как организована уборка и переработка

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
Осенью Минск преображается: красные, желтые, оранжевые листья на деревьях и кустарниках создают особую картину, которой можно долго любоваться. Однако для тех, кто следит за чистотой улиц, осень - горячая пора. И если в парках листья аккуратно устилают траву и никому не мешают, то на улицах они могут становиться небезопасными. Поэтому за чистотой следят с особым пристрастием. Корреспондент БЕЛТА узнала, как устроена работа по уборке листвы в столице и куда девается этот "осенний урожай".

Ответственность за чистоту улиц Минска делят между собой две организации - Минское городское жилищное хозяйство и "Минскзеленстрой". В ведении первой находится около 4,5 тыс. дворов, второй - территории вдоль улично-дорожной сети и зеленые зоны (парки, бульвары, скверы, сады), территория вдоль Минской кольцевой автомобильной дороги.

Сезонные работы по уборке листвы начинаются с сентября, когда появляются первые опавшие листья, к октябрю работа усиливается. Кроме того, с 5 октября в столице официально стартовали осенние мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территорий. К уборке присоединились и инициативные жители города.
Как организована уборка дворов

Во дворах внимание в первую очередь уделяется детским и спортивным площадкам, пешеходным дорожкам, проездам и участкам у входов в подъезды. "Это территории, которыми жители пользуются ежедневно. Скопившаяся, особенно после дождя, листва становится скользкой и повышает риск падений. Кроме того, она может затруднять отвод воды и накапливать влагу и загрязнения. Поэтому здесь важно своевременно наводить порядок, чтобы обеспечить безопасность и комфорт минчан", - отметили специалисты.

Уборка ведется по мере накопления листвы и с учетом погодных условий и состояния территории. "Мы ориентируемся не только на календарь, но и на реальную ситуацию во дворе. Например, после периодов активного листопада, сильного ветра или дождя требуется дополнительная уборка", - добавили в МГЖХ.

В уборке дворовых территорий Минска задействованы более 2 тыс. рабочих по комплексной уборке и содержанию домовладений. В помощь работникам - около 300 единиц техники: воздуходувки, парковые пылесосы, мотоблоки и другая техника. "Воздуходувки помогают быстро убрать листья с асфальта, тротуарной плитки и дворовых проездов, а парковые пылесосы позволяют собирать листву из подготовленных куч и с отдельных участков газонов. Но техника не может полностью заменить человека. Есть места, где необходим именно ручной труд: прикорневые зоны деревьев и кустарников, палисадники, зеленые откосы. На склонах также не всегда безопасно использовать механизированное оборудование", - рассказали в городском жилищном хозяйстве и добавили, что на придомовых территориях многоквартирного жилого фонда листья стараются убирать полностью.
Улицы, проспекты и парки: разный подход

"Минскзеленстрой", как рассказала заместитель генерального директора по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства Екатерина Короткина, в первую очередь убирает территорию вдоль улично-дорожной сети и постепенно переходит в парковые зоны. "В парковых зонах, как правило, убирается только пятиметровое расстояние от дорожно-тропиночной сети, чтобы предотвратить травматизм, когда листва попадает на дорожки. Далее, в парках, если это не требуется, мы ее оставляем, потому что это биологический круговорот: листва перегнивает, рядом живут разные бактерии, насекомые - они благоприятно влияют на корни растений и так далее", - рассказала она.

Некоторые зоны, например главные проспекты города, могут убираться до 10 раз за сезон. Это зависит от накопления листвы.

Всего задействованы около 2 тыс. человек и около 300 единиц техники, а также сотрудники столичных предприятий. "Во время осенних и весенних месячников территории закрепляются за конкретными предприятиями. В рамках месячников их сотрудники обязаны привести территорию в надлежащее состояние - они знают, что это их территория, и должны ее убирать и ухаживать за ней", - рассказала заместитель гендиректора.
Куда же девается листва

После сбора у листвы со дворов и других территорий маршрут один - на станцию компостирования. "В дальнейшем эта листва перерабатывается. Отдельно мы собираем ветки и сучья и дробим их. Специальные машины образуют бурты, на которых в процессе естественного разложения образуется компост. Полученный материал используется на территории города как плодородный слой", - поделилась Екатерина Короткина.

Таким образом опавшая листва получает вторую жизнь и становится полезным ресурсом для городского озеленения.

В пресс-службе Минского городского жилищного хозяйства также напомнили жителям: при самостоятельной уборке двора или прилегающей территории растительные отходы необходимо собирать отдельно. Их нельзя складировать на контейнерных площадках или выбрасывать в контейнеры для бытовых отходов.

БЕЛТА.-0-
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