25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как дорожники Минска подготовились к зиме, рассказал заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Артем Ганчар на пресс-конференции "Безопасность дорожного движения в зимний период: подготовка дорожной инфраструктуры и транспортных средств к эксплуатации" в пресс-центре БЕЛТА.
Переоборудована под требования холодного времени года специальная техника, прошли аттестацию пескораспределители на соответствие нормам, заготовлены противогололедные материалы. Основные виды дорожных работ завершены. Отремонтировано около 1,98 млн кв.м, заменено более 1 млн кв.м асфальтобетонного покрытия на всю ширину улично-дорожной сети, устроены защитные слои на площади 440 тыс. кв.м. Выполнена заливка трещин на протяжении 1,4 тыс. км, устранена колейность на площади более 25 тыс. кв.м.
Что касается ямочного ремонта, то он выполнен на площади более 90 тыс. кв.м. В осенне-зимний период используются литые асфальтобетонные (при температуре до минус 10 градусов) и органоминеральные (ниже минус 10 градусов) смеси.
Как проинформировал Артем Ганчар, зимой будут ежесуточно задействованы около 700 единиц техники и 350 уборщиков территорий. При неблагоприятных условиях, сильных снегопадах цифры кратно увеличатся - до 1 тыс. и 800-900 соответственно. По мере использования предусмотрено восполнение запасов противогололедных материалов.
Вывозить снег в городе будут на 8 площадок для временного складирования и три снегосплавных пункта. "Для безопасности дорожного движения ежедневно в круглосуточном режиме сотрудники предприятия выполняют патрульные объезды территорий. В случае выявления проблем своевременно принимаются меры", - рассказал Артем Ганчар.
Сейчас дорожные службы нацелены на ликвидацию зимней скользкости. Акцент - на профилактику появления гололедицы. Отработано взаимодействие с ГАИ, при необходимости экипажи будут сопровождать колонны спецтехники, помогать в эвакуации транспорта.-0-
Фото Валерии Куневич