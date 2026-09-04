"Кругосветка" по юго-востоку страны. Какие туристические маршруты создают сельсоветы в Гомельской области 

Пройти путями железной дороги, которой больше нет, увидеть цвет реликтового растения, искупаться в Князь-озере, почувствовать "Вишневецкую рапсодию" и перенестись в атмосферу времен Екатерины II - мистическое, историческое, аутентичное рядом с нами. Чтобы увидеть нечто особенное, прикоснуться к старине, попробовать блюдо по уникальной рецептуре, не надо оформлять визы и ехать за тысячи километров. В юго-восточном регионе готовят к реализации масштабную инициативу по туристическим маршрутам. Каждый из них раскроет неизведанные или давно забытые страницы истории больших и малых населенных пунктов. Полное погружение намерены обеспечить местные сельсоветы. Проект практически готов. О его изюминках рассказала БЕЛТА член Совета Республики, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич.
Событийный
календарь Гомельской области включает десятки позиций. На слуху
фестивали "Льняная карусель" в Корме, "Зов Полесья" в Лясковичах
Петриковского района, "Сожский хоровод" в Гомеле, фестиваль юмора в
Автюках Калинковичского района, где набирает мощь и интерактивный фест
"Мамонт.by", "Берегиня" в Октябрьском районе. Однако многие аутентичные и
глубокие фесты откровенно нуждаются в рекламе. Тот случай, как говорят в
народе про хозяюшек: "Умела гатаваць, ды не ўмела падаваць".
К
примеру, в агрогородке Урицкое готовятся к гастрономическому фестивалю
"Картофельный бум - 2026", где предложат отведать разнообразное меню из
картофеля - от традиционных драников и бабки до экспериментальных
рецептур. Таких изюминок только в юго-восточном регионе - многие сотни.
Глубинки
просто наполнены своей неповторимой красотой, открытой душой местных
жителей, живописной природой, уникальными традициями и старинными
ремеслами, которые передаются из поколения в поколение. Рассмотреть их
лучше и призван новый проект, инициированный Гомельским областным
Советом депутатов.
Екатерина Зенкевич напомнила, что этим летом
на выездном заседании экспертно-консультативного совета при Президиуме
Совета Республики Национального собрания в Россонском районе Витебской
области рассмотрены новые тренды и точки роста для повышения
туристического потенциала. Ракурс задала председатель Совета Республики
Наталья Кочанова, отметив, что "необходимо использовать потенциал
депутатского корпуса сельсоветов".
"И тогда мы поставили для
себя амбициозную задачу - сделать туристический маршрут по каждому
сельсовету, а их у нас 230", - обратила внимание председатель областного
совета депутатов. Решение этой задачи заняло несколько недель.
Сельсоветы буквально с ходу включились в работу. Этот проект готов на
90%. Карты большинства маршрутов уже размещены на сайтах местных
райисполкомов.
Пройтись пешком, проехать на велосипеде,
пробраться по лесным дорогам на квадроциклах, сплавиться на байдарке по
реке или проехать на автомобиле - каждый из маршрутов раскрывает душу
конкретного уголка, при этом дарит незабываемые эмоции.
Эти же
маршруты в том числе ведут и к выполнению экономических показателей,
ведь по поручению главы государства необходимо вдвое увеличить удельный
вес туристических услуг в ВВП к 2030 году. Уже сейчас показатели идут с
плюсом, однако потенциал регионов гораздо шире, поэтому и на этой цифре
останавливаться не намерены. Главный путь к успеху - показать людям
потенциал своего же края.
По программе социально-экономического
развития туризм определен одним из приоритетов. "Все они (от
демографической ситуации до туристической отрасли) взаимосвязаны единой
концепцией, о которой часто говорит наш Президент: "Сильные регионы -
сильная страна", - акцентировала Екатерина Зенкевич.
В
Национальном агентстве по туризму отметили, что не всегда отчетные цифры
показывают реальную картину - в действительности туристов в разы
больше. Это продемонстрировал и совместный с мобильными операторами
биллинг мест притяжения туристов. "К примеру, по Витебской области за
определенный период было не 300 тыс. человек, а 1,5 млн. Откровением
стал и тот факт, что четыре и более дней путешествуют по Беларуси даже
не российские гости, а люди из Израиля, Литвы и Латвии", - привела
пример член Совета Республики.
Сегодня очевиден запрос на
постиндустриальный туризм вдали от суеты больших городов. В тренде -
агроусадебная атмосфера, аутентичность, тематические фестивали-ярмарки и
др. Этим и богаты живописные уголки Гомельской области.
Туристические
маршруты от сельсоветов станут увеличительным стеклом, чтобы
потенциальные туристы смогли их посетить, лучше рассмотреть и
прочувствовать.
За примерами далеко ходить не нужно. Так,
впервые прошлым летом прошел фестиваль "Мамонт.by" в агрогородке Юровичи
Калинковичского района на месте древнейшей в Беларуси стоянки
первобытного человека. Он был реализован как гражданская инициатива.
"Никто не ожидал, что сразу он соберет более шести тысяч человек. Даже
ремесленники были приятно удивлены такому интересу и спросу на сувениры и
мастер-классы. А ведь в Юровичах есть и место духовной силы -
Свято-Рождество-Богородичный мужской монастырь, куда устремляются
паломники поклониться чудотворной иконе", - рассказывает Екатерина
Зенкевич, отмечая, что в Юровичах каждый уголок проникнут особой
атмосферой.
Целый кладезь ценностей, по ее мнению, - школьные
музеи и районные библиотеки, экспозиции которых хранят удивительные
вещи, а через них - память о людях, их судьбах и поступках. К примеру,
есть краеведческий и этнографический проект "Ельскі фартушок", где
бережно сохраняют историческую память и истории судеб жителей. Здесь
есть вышиванки, передники, отражающие местный строй. Среди них
выделяется платок с историей жизни одной женщины. В тяжелые, голодные
годы Великой Отечественной войны она готова была обменять свою семейную
реликвию на продукты для детей, однако, узнав о ее положении, человек
безвозмездно передал ей провиант. Это только один из примеров.
Прогуляться
у "Князь-озера", добыть с его дна тысячелетние залежи сапропеля и
сделать селфи на железной дороге, которой больше нет, - в Житковичском
районе предлагают настоящий тур с погружением в прошлое и благами
настоящего.
Оригинальный маршрут проложили в Морохоровском
сельском совете. Начать его предлагают с озера Червоное - крупнейшего на
Полесье и третьего по величине в стране. При всем его величии и
огромной глади оно мелководно. С ним связана старинная легенда: якобы на
острове стоял замок, который ушел под воду во время весеннего разлива.
Археологических подтверждений этому пока не найдено, но предание живет и
сегодня. Говорят, что доброму человеку Князь-озеро открывает свою
красоту, а от злого спрячет все свои тайны. Здесь водятся щуки, окуни,
лещи, караси, сомы, судаки, сазаны, лини и другие рыбы, поэтому сюда
устремляются и рыбаки. Лучшие виды на озеро открываются на рассвете и
вечером, когда вода особенно спокойна, а небо отражается в глади.
На
дне озера скрывается уникальное природное богатство - сапропель,
который образуется тысячелетиями и служит ценным удобрением для растений
и почвы. Здесь покажут и расскажут, как идет добыча этого ресурса.
Особый
колорит поездки можно ощутить в конце весны - начале лета, когда цветет
понтийская азалия - реликтовый вид, сохранившийся с ледникового
периода. В Беларуси встречается только на Полесье, преимущественно в
Гомельской области. В мае-июне она озаряется желтым цветом, украшая
болотные окраины, лесные опушки и сосняки, наполняя местность тонким,
нежным и пленительным ароматом.
В Морохоровском крае можно пройти
путями железной дороги, которой больше нет. Когда-то в этой лесной
местности гудели поезда, спешили люди, кипела жизнь. Сегодня рельсы
засыпает листва, шпалы покрываются мхом, а перроны и остатки станционных
зданий спрятались в тени деревьев. Километровые столбы и сигнальные
знаки - безмолвные свидетели еще недавнего прошлого. Эта линия железной
дороги была построена в начале ХХ века для вывоза леса, торфа и
сельскохозяйственной продукции. Стальной путь соединял Житковичи с
поселками и деревнями, обеспечивая связь, работу и развитие региона.
Также она имела важную роль в восстановлении Полесского края в
послевоенный период. А сокращение грузоперевозок и развитие
автотранспорта привели к закрытию линии во второй половине прошлого
столетия. Но пейзажи в этом месте сохранились удивительные. Особенно
лесные тоннели - участки, где деревья смыкаются над путями.
В
сельсоветах уверены: каждый маршрут особенный и достоин внимания. Ни
один из них не оставит равнодушными тех, кто решится внести его в свои
навигаторы, ведь это не просто экскурсии, а путешествие внутрь самих
себя.
Екатерина Зенкевич акцентировала внимание: "В нашей стране
Год благоустройства не заканчивается. На мой взгляд, по этому же
принципу должна продлеваться в наших сердцах и трилогия Года малой
родины. Очень важно, чтобы гражданские инициативы прирастали. Нам есть
что показать и о чем рассказать гостям. Порой не хватает информации об
этом, поэтому будем работать над этим".
К слову, сельсоветы и
районы уже плотно взаимодействуют, приглашая в совместные туры. На днях
подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Угловским
сельским Советом депутатов Брагинского района и Борисовщинским сельским
Советом депутатов Хойникского района.
Одна из первых
реализованных в этом году инициатив - памятный знак "Эхо Чернобыля",
который 24 апреля открыли в агрогородке Стреличево Хойникского района в
преддверии 40-й годовщины аварии на ЧАЭС. В центре композиции -
гранитный постамент с колоколом, обрамленный колоннами. На самом
гранитном колоколе - карта сельсовета, на ней обозначены деревни,
которые исчезли после аварии. Другим знаком отмечены населенные пункты,
которые продолжают жить. Проект реализован в рамках открытого конкурса
гражданских инициатив. На открытие приехали десятки людей из других
мест, они были впечатлены, предлагали поддержку в развитие проекта.
Одной
траекторией объединены и два агрогородка - практически тезки - Ленин в
Житковичском районе и Ленино в Добрушском. Каждый из них уникален
по-своему, тем интереснее показать их в связке. В Житковичском районе
раньше это было местечко, бывший райцентр. В 1920-1939 годах рядом с ним
по реке Случь проходила граница между Польшей и СССР, а Ленин находился
на польской территории. Поэтому и День народного единства для его
жителей - праздник исторически важный. Уникальной особенностью
агрогородка считается старое еврейское кладбище (XVI-XX веков), где
сохранились редчайшие деревянные надгробия.
В Рассветовском
сельсовете Добрушского района объединили в маршруте четыре туристических
направления: живописные места у реки Барыня, уют и комфорт местной
агроусадьбы, драйв прогулок на квадроциклах или питбайках, а также
духовность у стен Макарьевского монастыря. Это места, где земное
встречается с вечным, а прошлое - с настоящим. Впрочем, маршрут можно
составлять по индивидуальной программе: спокойный семейный тур с детьми
на природе и пикником у реки, молодежный выезд с активностями или
паломническую поездку с экскурсоводом.
Все больше внимания
привлекает проект "Дорогами Екатерины". Он уже объединил разные районы в
Гомельской области и не только. Сейчас местами сохранившуюся старую
дорогу, окаймленную двухсотлетними дубами, местные жители называют
Екатерининским шляхом. С этими путями связано множество преданий о
проездах императрицы Екатерины II. В таких маршрутах объединены легенды,
исторические факты, фестивальные элементы, а также гастрономическая
составляющая. Фактически во всех смыслах можно ощутить необычайный вкус
эпох.
Так, Грабовский сельсовет Гомельского района каждую весну
приглашает на "Именины Екатерины". Этот фестиваль наполнен интерактивом,
театральными постановками, оживляющими историю, а также тематическими
локациями и бальными танцами. Здесь можно изготовить на память брошь или
веер, на литературном чаепитии продегустировать травяные напитки. А из
местного музея ароматов можно увезти растительные сборы, ароматические
боксы и открытки. По пути - храм Вознесения Господня и садово-парковый
ансамбль, частично сохранившийся от имения XIX столетия, принадлежавшего
роду Фащей.
"Такие туристические маршруты от сельсоветов
отличают особая душевность и люди, которые их организуют. Самое главное -
они дарят эмоции, а это бесценно. Есть места, где от вдыхаемого
воздуха, от атмосферы ощущаешь те самые мурашки по телу. Такие
путешествия дарят ощущение катарсиса, они очищают духовно, наполняют
внутренне", - акцентирует Екатерина Зенкевич.
Уже прорабатываются
совместные межрегиональные маршруты. "Крепкой нитью объединяет людей
неравнодушие и любовь к своему краю, своей стране. Когда все создается
на таком патриотизме, сопричастности и неравнодушии, все обязательно
получится. На этом и строятся гражданские инициативы", - уверена
собеседница.
Таких дорожных карт туристов хватит не на один год, а
каждое такое путешествие станет маленьким открытием для отдельной
белорусской семьи или компании друзей из разных стран. Это во всех
смыслах будет увлекательная история, а по сути - "кругосветка" по
Гомельской области.
БЕЛТА.-0-
Регионы
04 сентября 2026, 16:24
"Кругосветка" по юго-востоку страны. Какие туристические маршруты создают сельсоветы в Гомельской области
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