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Красные флаги, гвоздики и память поколений. Как Минск встретил 109-ю годовщину Октябрьской революции

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
07 ноября 2026, 13:01

Красные флаги, гвоздики и память поколений. Как Минск встретил 109-ю годовщину Октябрьской революции

"Праздник моей семьи", "чувство свободы и единения", "чтобы мы всегда были вместе и поддерживали друг друга" - такими словами участники торжественного митинга в Минске говорили о 7 ноября. В 109-ю годовщину Октябрьской революции корреспонденты БЕЛТА побывали на праздничном митинге, пообщались с его участниками и узнали, почему спустя больше века эта дата остается для них значимой, какие воспоминания связывают с ней разные поколения и что они хотели бы сохранить для будущего.
"Рабоче-крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, свершилась! Ура!" - с этих исторических слов начался торжественный митинг в Минске, посвященный 109-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. В этот день на площади собрались представители Коммунистической партии Беларуси, трудовых коллективов, общественных организаций, молодежь, гости из других стран. Звучали поздравления, стихи и песни, развевались красные знамена. Но, пожалуй, главными на празднике были не только символы ушедшей эпохи, но и люди, для которых 7 ноября остается частью семейной истории и личной памяти.

Морозное ноябрьское утро не помешало участникам прийти на митинг. Кто-то пришел сюда по убеждениям, кто-то - по традиции, кто-то привез с собой воспоминания о детстве и родных. В толпе можно было услышать русскую, белорусскую, польскую речь. И у каждого нашлось свое объяснение, почему спустя больше века после событий 1917 года этот день по-прежнему имеет для них значение.
Открывая мероприятие, ведущие поздравили собравшихся с праздником от имени Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси. Среди участников были представители государственных органов, депутаты, профсоюзные активисты, руководители общественных организаций, а также послы дружественных стран - России, Китая, КНДР, Вьетнама, Кубы, Венесуэлы, Палестины, Зимбабве.

Особое место в программе отвели молодому поколению. Учащиеся средней школы №151 прочитали стихотворение Юрия Коринца "Гвоздика в ноябре". В его строках - история красного цветка, который стал символом революционной эпохи и до сих пор напоминает о событиях прошлого. А затем прозвучал вопрос, который, пожалуй, мог бы стать главным для всего праздника: какое отношение Октябрьская революция имеет к современному молодому человеку?
Что связывает 1917 год и сегодняшний день

Первый секретарь Центрального комитета общественного объединения "Лига коммунистической молодежи" Беларуси Ирина Малюк. Она предложила взглянуть на привычные вещи через призму истории. "Мы привыкли к восьмичасовому рабочему дню, доступному образованию, праву на отдых, медицинскую помощь и социальную защиту, к тому, что женщины наравне с мужчинами учатся, работают, участвуют в управлении государством, и воспринимаем это все как должное. Но ведь 100 лет назад мир выглядел совершенно иначе", - отметила она.

По словам Ирины Малюк, для миллионов рабочих и крестьян возможность получить образование, достойную работу и изменить свою жизнь оставалась недостижимой мечтой. Октябрьская революция, подчеркнула она, открыла новую страницу и в истории белорусской государственности. Спустя два года была провозглашена Советская Белоруссия, впоследствии ставшая одной из республик Советского Союза. "За привычными нам возможностями стоят труд, борьба и судьбы миллионов людей", - сказала она, обращаясь прежде всего к молодежи.
Ирина Малюк предложила не ограничиваться воспоминаниями о прошлом, а подумать о будущем: каким станет общество через 20, 50 или 100 лет и что нынешнее поколение оставит потомкам. "Однажды и наше время станет историей, и от нас зависит, что о нем скажут наши потомки", - подчеркнула она.

"Это праздник моей семьи"

Для Владимира из Харькова, который живет в Беларуси уже третий год, 7 ноября - не просто дата в календаре. Он рассказал, что в его семье этот день отмечали всегда, и традиция сохраняется даже сейчас

"Я из Харькова. Там, где этот праздник давно запрещен. Это праздник моей семьи. Она даже сейчас там его отмечает", - поделился мужчина.
На вопрос о чувствах, с которыми он пришел на митинг, Владимир ответил коротко, но очень емко: "Чувство свободы, чувство, наверное, единения какого-то с людьми, для которых тоже этот праздник не чужд".

Воспоминания о детстве у него связаны прежде всего с семьей. Родные работали на заводе, и 7 ноября становилось общим событием, которого ждали. "Мы шли на парад, всем раздавали маленькие такие флажочки, шары. Дедушка брал меня на руки и мы шли на демонстрацию под музыку", - рассказал Владимир.

Сегодня он вновь оказался среди людей, для которых этот праздник имеет особое значение. И пожелание у него простое: "Чтобы люди не забывали День Октябрьской революции. Вот это наш общий праздник, всех народов бывшего СССР. Чтобы мы всегда были вместе, поддерживали друг друга".
7 ноября как часть личной истории

Анатолий Голубев на митинг приходит каждый год. Его воспоминания об Октябрьской революции - не столько личные, сколько связанные с исторической памятью, символами и тем, как они передаются следующим поколениям.

Он внимательно относится к оформлению праздничных мероприятий и считает, что символика должна соответствовать историческому содержанию даты. "Для меня самое главное - память сохранить, не изменять исторической памяти", - объяснил Анатолий Голубев.

У него дома хранятся два транспаранта, посвященных революции и Великой Отечественной войне. Мужчина рассказал, что еще в начале 90-х выходил с ними на мероприятия, а представители музеев предлагали передать их в фонды. Тогда он отказался: считал, что транспаранты должны оставаться там, где их увидит больше людей. Но теперь говорит о том, что готов передать в музей, чтобы с ними познакомились и молодые посетители.
В его словах чувствуется желание не просто сохранить старые вещи, а объяснить их значение. Для него красный цвет, знамена и исторические изображения - не декоративные элементы, а часть общего рассказа о революции.

"Все началось с Октябрьской революции"

Среди участников митинга и Ярослав Домбровский, приехавший из польского города Познань, 7 ноября считает особенным днем. "Это самый главный праздник, потому что все началось с Октябрьской революции", - сказал он.

Ярослав признался, что приехал на мероприятие с большим интересом и остался под впечатлением от количества людей, особенно молодых участников, а также от выступлений артистов. "Я только в восторге от сегодняшнего дня", - поделился гость.
У него сохранились и собственные детские воспоминания о советском времени. Он успел пожить в Советской Беларуси и помнит уважение к Ленину, пионеров со значками и комсомольцев.

Сегодня Ярослав смотрит на праздник уже глазами взрослого человека, приехавшего из другой страны. И желает Беларуси дальнейшего развития, а ее жителям - сохранить тот энтузиазм, который он увидел на улицах Минска.

У каждого свой ноябрь, но память объединяет

В этот день на площади звучали официальные поздравления и выступления, стихи школьников и личные истории. Для одних Октябрьская революция - важная веха мировой истории, для других - семейная традиция, воспоминание о дедушке, который когда-то поднимал ребенка на руки во время демонстрации, или старые транспаранты, которые десятилетиями хранятся дома.
Кто-то из Харькова, кто-то из Польши, кто-то пришел на митинг, как делает это каждый год. Их взгляды и личные истории различаются, но в одном они сходятся: 7 ноября для них остается датой, которую они не хотят вычеркивать из своей памяти.

Пожалуй, именно в этом и заключался главный эмоциональный акцент минского праздника: история оживает не только в учебниках и официальных речах. Она продолжается в семейных рассказах, старых фотографиях, детских воспоминаниях и в том, что люди передают друг другу из поколения в поколение.

БЕЛТА. Фото Николая Петрова-0-
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