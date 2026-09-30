Фото Марии Васильевой
Регионы
30 сентября 2026, 13:55
Золотая осень в Гомеле в объективе фотографа БЕЛТА
30 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Осень раскрасила Гомель в золотисто-желтые тона. Теплая погода позволяет жителям города в полной мере насладиться яркой порой года.-0-
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