Красавица с колосьями в руках. В Дзержинске открыли скульптуру "Имя ей - женщина"





Решением Дзержинского райисполкома при подготовке к фестивалю тружеников села и в связи с проведением Года белорусской женщины был объявлен конкурс на лучшее произведение искусства в скульптурной форме, символизирующее собирательный образ белоруски "Имя ей - женщина". Победителем стал проект скульптора Константина Костюченко и архитектора Владимира Архангельского. Сегодня трехметровая скульптура украсила центральную площадь Дзержинска.

Как отметил председатель Минского облисполкома Алексей Кушнаренко, это собирательный образ белорусской женщины, которая во все времена была хранительницей духовных, нравственных и семейных ценностей. В истории Беларуси образ женщины неразрывно связан с героизмом в годы военных лихолетий, созидательным трудом в мирное время и воспитанием будущих поколений. "Уверен, что дзержинская красавица украсит город", - отметил он. Алексей Кушнаренко также поблагодарил меценатов и неравнодушных граждан, которые вложили материальные средства в создание скульптуры. Как отметил председатель Минского облисполкома Алексей Кушнаренко, это собирательный образ белорусской женщины, которая во все времена была хранительницей духовных, нравственных и семейных ценностей. В истории Беларуси образ женщины неразрывно связан с героизмом в годы военных лихолетий, созидательным трудом в мирное время и воспитанием будущих поколений. "Уверен, что дзержинская красавица украсит город", - отметил он. Алексей Кушнаренко также поблагодарил меценатов и неравнодушных граждан, которые вложили материальные средства в создание скульптуры.

По словам Константина Костюченко, эта работа посвящена труженицам нашей страны. По словам Константина Костюченко, эта работа посвящена труженицам нашей страны.





В церемонии открытия скульптуры приняли участие лучшие представительницы АПК области.-0-

Фото Максима Гучека, Ярослава Зарецкого Фото Максима Гучека, Ярослава Зарецкого





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19 сентября, Дзержинск /Корр. БЕЛТА/. На фестивале-ярмарке тружеников села "Дажынкі", который 19 сентября проходит в Дзержинске, открыли скульптуру "Имя ей - женщина", передает корреспондент БЕЛТА.