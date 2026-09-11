КПП для маломобильных и распределение потоков. Как будет работать милиция в День города

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обязательное наличие турникетов, КПП для быстрого прохода маломобильных граждан, пожилых людей и семей с детьми и распределения потоков как транспорта, так и людей - на этих и других важных моментах обеспечения безопасности в столице на мероприятиях ко Дню города акцентировал внимание министр внутренних дел Иван Кубраков, который провел инструктаж для столичной милиции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МВД.



В центре внимания - вопросы обеспечения правопорядка в период празднования Дня города Минска.



Глава ведомства заслушал доклад о готовности к работе в штатных условиях и в случае осложнении обстановки. Также выступили представители заинтересованных ведомств. Создан оперативно-ситуационный штаб. Дежурство будут нести медработники, а также спасатели, в том числе и на воде.



В местах массовых мероприятий организованы контрольно-пропускные пункты. Для быстрого прохода маломобильных граждан, пожилых людей и семей с детьми предусмотрены палатки с оранжевым тентом.



Глава ведомства акцентировал: необходимо предусмотреть буферные зоны перед КПП, чтобы контролировать людей и обстановку еще до досмотра. Там не должно быть никаких посторонних предметов, включая оставленные самокаты и велосипеды.



Центр мониторинга общественной безопасности перейдет на усиленный режим работы.



Также министр поручил четко проработать организацию распределения потоков как транспорта, так и людей. Единовременно в той или иной локации может находиться 60-80 тыс. человек.



"Обязательно наличие турникетов. Однако все действия и указания должны быть понятны. Отдельно обращаю внимание на вежливое отношение к жителям и гостям столицы. Нагрузка очень большая, мероприятия начинаются с самого утра. Поэтому руководители, рационально задействуйте личный состав. Уверен, столичная милиция готова к охране общественного порядка", - отметил Иван Кубраков.-0-