Конкурс "Трудовые династии" соберет в Гродно семей, работающих на нефтехимических предприятиях

30 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно 3 октября определят лучших представителей семей, связавших свою жизнь с предприятиями Белорусского государственного концерна по нефти и химии. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном объединении профсоюзов.



На сцене областной филармонии за звание лучших будут бороться представители 11 семей со всей республики. Конкурс "Трудовые династии" приурочен к профессиональному празднику - Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.



Организаторы подготовили четыре номинации, каждая из которых позволит трудовым династиям рассказать о себе и продемонстрировать свои сильные стороны: "Инженерная лига", "Все поколения под одним цеховым небом", "Династия.by", "Свои люди". Гродненскую область на конкурсе представят две семьи - от ОАО "Гродно Азот" и ОАО "Лакокраска".



Участникам предстоит не только продемонстрировать профессиональные знания и творческие способности, но и поделиться семейными историями, рассказать о преемственности поколений и верности выбранному делу.



Организаторы уверены, что конкурс станет ярким праздником труда, семейных ценностей и профессиональной гордости. Его главные задачи - поддержать женские инициативы, укрепить связь поколений, повысить престиж рабочих и инженерных профессий, а также показать, что семейная сплоченность и заводская закалка помогают добиваться успеха как в профессии, так и в жизни.



"Первый отраслевой конкурс "Трудовые династии" - это больше, чем просто творческое состязание. Это история предприятий, рассказанная через судьбы людей, которые из поколения в поколение сохраняют верность профессии, родному коллективу и общему делу, развивая и приумножая достижения отрасли", - отметили в объединении.-0-