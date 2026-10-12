Комплексные учения по защите населения от ЧС стартовали в Гродненской области

12 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Готовность Гродненской областной подсистемы, а также гор- и райисполкомов к действиям по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера проверят во время комплексных учений, которые начались сегодня и продлятся по 16 октября. Об этом рассказал журналистам начальник главного управления государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны МЧС Игорь Ходанович, передает корреспондент БЕЛТА.



Стартовали учения со встречи первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Сергея Лапановича с руководством облисполкома. В первый день комплексных учений члены комиссии по ЧС при облисполкоме пройдут проверку теоретических знаний. Сергей Лапанович отметил, что взаимодействие органов власти и подразделений по чрезвычайным ситуациям позволяет оперативно решать вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и реагирования на любые нештатные ситуации.



Все вводные будут носить исключительно учебный характер. В учениях примут участие органы управления, силы и средства Гродненской территориальной подсистемы Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. "Будут проведены различные внезапные мероприятия, даны вводные председателям исполкомов. Будем контролировать их готовность и своевременное реагирование на складывающуюся ситуацию, - сказал Игорь Ходанович. - Будут точечно выбраны районы. На основании проведенных мероприятий сделаем соответствующие выводы".



По итогам комплексных учений будет дана оценка готовности органов управления к реагированию на различные ЧС. "Критериев оценки достаточно много. Это и готовность, и соответствие планирующих документов в различные периоды реагирования, готовность сил и средств, материальных резервов, готовность системы оповещения, локальных систем оповещения на предприятиях, в организациях, наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и другие", - добавил Игорь Ходанович.



Мероприятия по изучению состояния территориальной подсистемы проводятся один раз в семь лет.-0-