19 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. На ОАО "Малоритский консервноовощесушильный комбинат" обновили комплекс оборудования для стерилизации и охлаждения продуктов асептическим методом, производительностью 5 тыс. л/ч. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.



Работы начались в середине лета и были завершены уже осенью. За это время комплекс был дооборудован градирней, благодаря чему удалось достигнуть экономии воды на 50%. Также была установлена новая станция СИП-мойки, которая позволяет мыть сам стерилизатор и продуктопроводы в автоматическом режиме, а также емкости танкового отделения.



"Без данного оборудования невозможно хранение сока. Осенью, в сезон заготовки яблок стерилизуем яблочный сок с дальнейшей подачей и хранением в асептических емкостях асептическим методом. Весной будем стерилизовать и хранить березовый сок. Оборудование позволило нам работать полностью в автоматическом режиме при минимальных человеческих ресурсах", - рассказали на предприятии. Модернизация проведена за счет средств инвестиционного фонда концерна "Белгоспищепром".



На комбинате внедряют в производственные процессы передовые технологии. На двух линиях работают два коллаборативных робота. Они выполняют операции в цеху по выпуску общих консервов и в цеху по выпуску детского питания в стекле. "Процессы ускорились, улучшились условия труда. Есть мысли по установке еще одного комплекса до 2030 года", - добавили специалисты.



Свою историю малоритское предприятие начинает с 1955 года, когда с его конвейера сошла первая партия продукции. Комбинат специализируется на производстве детского питания, консервов общего назначения: томатных соусов, варенья и джемов, соков и нектаров.-0-