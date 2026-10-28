Коммунальные службы Бреста подготовили к зиме около 100 единиц техники

28 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте коммунальные службы подготовили к зиме около 100 единиц техники для уборки улично-дорожной сети. В случае обильных снегопадов число может увеличиться примерно до 220 единиц благодаря помощи организаций города. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестском горисполкоме.



Коммунальную технику задействуют для регулярной уборки улично-дорожной сети от снега и льда. Подготовлены 30 пескоразбрасывателей, снегоуборочные машины, погрузчики, самосвалы и другие транспортные средства с навесным оборудованием. При сильных осадках дополнительную технику смогут использовать для погрузки и вывоза снега.



Брестские коммунальщики в нынешнем году обновили свой автопарк, пополнив его новыми машинами для погрузки снега. Приобретены бункеры с механизмом вибрации для рассеивания противогололедных материалов. Ранее такие в Бресте не использовали. Также ожидается поставка еще двух грузовых автомобилей.



К сезону холодов в областном центре заготовили около 25 тыс. т песко-соляной смеси. На улицах города в холодный период будут использовать 1396 ящиков с песком. Их разместят вблизи остановочных пунктов, пешеходных переходов и на тротуарах.



"В среднем в год расходуем 12,5-15 тыс. т песко-соляной смеси. Противогололедных материалов должно хватить даже на самую снежную зиму. Из новшеств - для обработки основных магистралей подберем измененный состав реагентов, чтобы быстрее создать комфортные условия для движения автомобилей. Строим дополнительный склад для хранения противогололедных материалов и варьирования их состава в зависимости от погодных условий", - пояснили на предприятии "Брестское городское ЖКХ".



Коммунальные службы мониторят прогноз погоды. Опираясь на данные синоптиков, в Бресте в ближайшее время нет предпосылок для начала обработки улично-дорожной сети. "Пока на дежурства техника не заступает, нет необходимости. Однако она готова выйти на маршруты, как только это потребуется", - подчеркнули в городском ЖКХ.-0-