Количество долгостроев в Гомельской области за пять лет сократилось в 11 раз 

17 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области за пять лет количество объектов-долгостроев сократилось в 11 раз. Об этом сообщил председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко на заседании облисполкома при рассмотрении вопроса об оптимизации количества объектов сверхнормативного незавершенного строительства в 2026-м и последующих годах, передает корреспондент БЕЛТА.Как сделал акцент глава региона, вопрос о сокращении количества объектов сверхнормативного незавершенного строительства на протяжении последних лет находится на особом контроле. "Сразу отмечу: результат работы за прошедшую пятилетку оценивается, в моем понимании, положительно. На начало 2021 года на территории области насчитывался 571 объект незавершенного строительства, в том числе 444 долгостроя. На начало новой пятилетки осталось 72 объекта сверхнормативного незавершенного строительства, из них 38 - долгострои. То есть за пять лет количество таких объектов сократилось в 8 раз, а объектов-долгостроев - в 11 раз. Это серьезный результат", - констатировал председатель облисполкома.Он обратил внимание, что за каждой такой цифрой стоит конкретная работа. "Поиск инвестора, изменение назначения объекта, завершение строительства, продажа, передача другому собственнику, а при необходимости и принятие решения о сносе", - перечислил Иван Крупко."Но сегодня важно правильно оценить и то, что означает оставшаяся цифра в 72 объекта. Мы уже прошли этап массового сокращения. Теперь в работе остаются объекты, по которым, как правило, ситуация сложнее: имеются проблемы с собственниками, финансированием, документацией, назначением объекта, техническим состоянием. Поэтому универсальных решений здесь быть не может. Именно точечная, индивидуальная работа по каждому объекту должна стать главным принципом на нынешнем этапе", - сделал акцент руководитель области."Президент неоднократно обращал внимание на недопустимость ситуации, когда начатое строительство годами остается незавершенным, замораживая землю, финансовые ресурсы и экономическую активность. В апреле прошлого года, говоря о столичных долгостроях, Александр Лукашенко подчеркнул: если организация пришла работать, заключила инвестиционное соглашение и взяла на себя обязательства, она должна их выполнить. Для нас это принципиальная позиция. Земля и созданная на ней инфраструктура должны работать на развитие территории. Объект должен получить свою дальнейшую судьбу: быть достроен, продан, передан собственнику либо, если это экономически и технически обосновано, демонтирован", - подчеркнул Иван Крупко.Он призвал посмотреть на каждый оставшийся объект прежде всего с позиции результата. "Необходимо четко понимать по каждому из них: кто отвечает, что сделано, что мешает, какое решение принимаем и в какой конкретный срок оно должно быть исполнено", - конкретизировал глава региона.Вместе с тем нужно не допустить появления новых долгостроев, указал он. "Сокращая накопленный объем, мы обязаны одновременно контролировать действующее строительство", - озвучил позицию председатель облисполкома. Руководителям районов, комитету по архитектуре и строительству он поручил обеспечить постоянный мониторинг объектов, своевременно реагировать на отклонение от установленных сроков и не допускать формального подхода к этой работе."За каждым объектом должны стоять экономический эффект, рациональное использование территории и понятная перспектива для людей и района. Наша задача - последовательно довести эту работу до логического результата и сделать так, чтобы проблема сверхнормативного незавершенного строительства в области из года в год не воспроизводилась. Будем исходить из простого принципа: если объект можно использовать - его нужно использовать, если можно завершить - завершить, если он экономически и технически не нужен - принять решение и освободить территорию", - подытожил Иван Крупко.-0-