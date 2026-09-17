Количество долгостроев в Гомельской области за пять лет сократилось в 11 раз 

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 17 сентября 2026
Минск-Уручье +16°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:07 Беларусь примет председательство в Межгосударственном совете по противодействию коррупции Общество
11:03 Миротворческий статус присвоен Гомельскому медколледжу Регионы
11:00 Творческая встреча с известными ведущими: VIDEOBEL приглашает отметить свой день рождения всех желающих  Общество
10:59 "Люди страдали ради того, чтобы называться белорусами". Жительница Березы об этноциде  Регионы
10:59 Сыр, напоминающий ириску, йогурт со вкусом хлеба: "Бабушкина крынка" удивляет и получает награды Общество
10:57 Во Франкфурте-на-Майне произошло несколько взрывов, в том числе на популярной у туристов торговой улице В мире
10:53 В Беларуси поступила в продажу новая версия BELGEE X50  Экономика
10:50 Женский фонд "Федорского": шесть историй работниц, которые держат предприятие на высоте Общество
10:49 Зеленский назначил и.о. генпрокурора Украины В мире
10:45 Очереди транспорта сохраняются перед польскими и литовскими пунктами пропуска  Общество
10:35 В Минске после столкновения с BMW легковушку отбросило на стену подземного перехода Происшествия
10:24 Судебные эксперты Беларуси, Китая, России и Узбекистана делятся успешными практиками на конференции в Минске Общество
10:12 Германия выступила против ассоциированного членства Канады в ЕС - СМИ В мире
10:10 Посол КНР: единство является источником силы, благодаря которому Беларусь достигла значительных успехов Политика
10:09 Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией может вступить в силу до конца 2026 года  Экономика
10:02 Количество долгостроев в Гомельской области за пять лет сократилось в 11 раз  Регионы
09:56 В Минске задержали криминальный дуэт: изъято более 100 доз мефедрона Регионы
09:54 Польша усилила проверки украинских водителей на пунктах пропуска через границу В мире
09:49 "Ты одним днем все перевернула". Как многодетная мама создала авторскую экосистему впечатлений Общество
09:49 ЕЭК и Секретариат ШОС подписали план совместных мероприятий на 2027-2030 годы Экономика
09:29 Дни ЕАЭС открылись в штаб-квартире Шанхайской организации сотрудничества Экономика
09:24 В Литве начались учения "Гром Перкунаса" В мире
09:15 Канада подала заявку на вступление в Объединенный экспедиционный корпус В мире
09:14 Восемь котельных в Гомельской области переведут на пеллеты в нынешнем году Регионы
09:03 Паспорта готовности к отопительному сезону в Гомельской области получили все теплоисточники и потребители Регионы
09:00 Банк БелВЭБ увеличил максимальный срок кредитования недвижимости до 25 лет Общество
08:52 Трамп допустил полный отказ от торговли с европейскими странами В мире
08:46 Зима не станет испытанием, если к ней качественно подготовились заранее - Крупко Регионы
08:40 Правительство Японии в полном составе ушло в отставку перед кадровыми перестановками В мире
08:29 МАЗ и алжирские компании расширяют промкооперацию Экономика
Все новости
Все новости

Количество долгостроев в Гомельской области за пять лет сократилось в 11 раз 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
17 сентября 2026, 10:02

Количество долгостроев в Гомельской области за пять лет сократилось в 11 раз 

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
17 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области за пять лет количество объектов-долгостроев сократилось в 11 раз. Об этом сообщил председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко на заседании облисполкома при рассмотрении вопроса об оптимизации количества объектов сверхнормативного незавершенного строительства в 2026-м и последующих годах, передает корреспондент БЕЛТА.
Как сделал акцент глава региона, вопрос о сокращении количества объектов сверхнормативного незавершенного строительства на протяжении последних лет находится на особом контроле. "Сразу отмечу: результат работы за прошедшую пятилетку оценивается, в моем понимании, положительно. На начало 2021 года на территории области насчитывался 571 объект незавершенного строительства, в том числе 444 долгостроя. На начало новой пятилетки осталось 72 объекта сверхнормативного незавершенного строительства, из них 38 - долгострои. То есть за пять лет количество таких объектов сократилось в 8 раз, а объектов-долгостроев - в 11 раз. Это серьезный результат", - констатировал председатель облисполкома.
Он обратил внимание, что за каждой такой цифрой стоит конкретная работа. "Поиск инвестора, изменение назначения объекта, завершение строительства, продажа, передача другому собственнику, а при необходимости и принятие решения о сносе", - перечислил Иван Крупко.

"Но сегодня важно правильно оценить и то, что означает оставшаяся цифра в 72 объекта. Мы уже прошли этап массового сокращения. Теперь в работе остаются объекты, по которым, как правило, ситуация сложнее: имеются проблемы с собственниками, финансированием, документацией, назначением объекта, техническим состоянием. Поэтому универсальных решений здесь быть не может. Именно точечная, индивидуальная работа по каждому объекту должна стать главным принципом на нынешнем этапе", - сделал акцент руководитель области.
"Президент неоднократно обращал внимание на недопустимость ситуации, когда начатое строительство годами остается незавершенным, замораживая землю, финансовые ресурсы и экономическую активность. В апреле прошлого года, говоря о столичных долгостроях, Александр Лукашенко подчеркнул: если организация пришла работать, заключила инвестиционное соглашение и взяла на себя обязательства, она должна их выполнить. Для нас это принципиальная позиция. Земля и созданная на ней инфраструктура должны работать на развитие территории. Объект должен получить свою дальнейшую судьбу: быть достроен, продан, передан собственнику либо, если это экономически и технически обосновано, демонтирован", - подчеркнул Иван Крупко.

Он призвал посмотреть на каждый оставшийся объект прежде всего с позиции результата. "Необходимо четко понимать по каждому из них: кто отвечает, что сделано, что мешает, какое решение принимаем и в какой конкретный срок оно должно быть исполнено", - конкретизировал глава региона.

Вместе с тем нужно не допустить появления новых долгостроев, указал он. "Сокращая накопленный объем, мы обязаны одновременно контролировать действующее строительство", - озвучил позицию председатель облисполкома. Руководителям районов, комитету по архитектуре и строительству он поручил обеспечить постоянный мониторинг объектов, своевременно реагировать на отклонение от установленных сроков и не допускать формального подхода к этой работе.

"За каждым объектом должны стоять экономический эффект, рациональное использование территории и понятная перспектива для людей и района. Наша задача - последовательно довести эту работу до логического результата и сделать так, чтобы проблема сверхнормативного незавершенного строительства в области из года в год не воспроизводилась. Будем исходить из простого принципа: если объект можно использовать - его нужно использовать, если можно завершить - завершить, если он экономически и технически не нужен - принять решение и освободить территорию", - подытожил Иван Крупко.-0- 
Теги
Гомельская область Крупко строительство
Новости рубрики Регионы
Миротворческий статус присвоен Гомельскому медколледжу
"Люди страдали ради того, чтобы называться белорусами". Жительница Березы об этноциде 
Скриншот видео ГУВД Мингорисполкома В Минске задержали криминальный дуэт: изъято более 100 доз мефедрона
Фото из архива Восемь котельных в Гомельской области переведут на пеллеты в нынешнем году
Фото из архива Паспорта готовности к отопительному сезону в Гомельской области получили все теплоисточники и потребители
Фото Гомельского облисполкома Зима не станет испытанием, если к ней качественно подготовились заранее - Крупко
  • Главная
  • Количество долгостроев в Гомельской области за пять лет сократилось в 11 раз 
    • Главное
    Лукашенко: День народного единства символизирует национальное достоинство и историческую справедливость
    Символ сплоченности и исторической справедливости. День народного единства отмечают в Беларуси
    Творческая встреча с известными ведущими: VIDEOBEL приглашает отметить свой день рождения всех желающих 
    Банк БелВЭБ увеличил максимальный срок кредитования недвижимости до 25 лет
    Топ-новости
    Беларусь и США согласовали промежуточный договор
    Кочанова прибыла с рабочим визитом в Алжир
    Беларусь примет председательство в Межгосударственном совете по противодействию коррупции
    Посол КНР: единство является источником силы, благодаря которому Беларусь достигла значительных успехов
    Дата 17 сентября жила и живет в памяти людей, в названиях улиц, проспектов - Сергеенко
    "Люди страдали ради того, чтобы называться белорусами". Жительница Березы об этноциде 
    Судебные эксперты Беларуси, Китая, России и Узбекистана делятся успешными практиками на конференции в Минске
    Сотни людей приняли участие в митинге в память о жертвах концлагеря "Береза-Картузская"
    В Беларуси поступила в продажу новая версия BELGEE X50 
    Народное единство как залог незыблемости конституционного строя. Судья КС об устойчивости белорусского государства
    Добро пожаловать тем, кто уважает наши законы. Как белорусы относятся к трудовым мигрантам? 
    Количество долгостроев в Гомельской области за пять лет сократилось в 11 раз 
    Подумайте 5 секунд перед кликом: какие правила цифровой безопасности стоит повторить с детьми в начале учебного года 
    "Ты одним днем все перевернула". Как многодетная мама создала авторскую экосистему впечатлений
    Меньше ям и асфальт от райцентров к агрогородкам. Минтранс о задачах в сфере дорожного строительства
    Реклама
    С нами интереснее
    курсы курсы
    погода погода
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    тв программа тв программа
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "В теме"  Проект "Страна говорит"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.