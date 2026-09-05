"Когда вместе, любое дело ладится". Жители Гомельской области вышли на региональный субботник 

Фронт работ - возведение в палатах перегородок, которые выполняются кирпичной кладкой, укладка керамической плитки, монтаж гипсокартонных плит.

"Однако на каждом объекте со временем необходима серьезная модернизация. Весной мы определили, что в Год белорусской женщины новый облик приобретет Мозырский городской родильный дом. И на субботнике каждый житель области может внести свою лепту в объект", - отметил председатель облисполкома.

По его словам, сегодня вся область приводит в порядок, наводит красоту в парках, скверах, на своих рабочих местах.

"Я благодарен каждому жителю области, кто частичкой своего труда на областном субботнике вносит вклад в серьезную модернизацию учреждения здравоохранения в Мозыре", - сказал руководитель области.

Кипит работа во время субботника и на других точках Мозыря. По словам заместителя главного врача центральной городской поликлиники по амбулаторно-поликлинической помощи Ольги Дойняк, активно трудятся в этот день представители сферы здравоохранения всего района. "Работы по благоустройству и наведению порядка на прилегающих территориях идут во всех подразделениях, расположенных в сельской местности, на ФАПах, в амбулаториях, а также во всех наших структурных подразделениях в городе. Убираем от мусора и опавшей листвы территорию больничного сквера, красим бордюры, подметаем дорожки. Каждый понимает: когда мы вместе, любое дело ладится", - подчеркнула Ольга Дойняк.-0-





Фото Марины Васильевой

5 сентября, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Тысячи жителей Гомельской области вышли сегодня на региональный субботник, передает корреспондент БЕЛТА.Трудовой десант Гомельского облисполкома под руководством председателя Ивана Крупко выполняет ряд работ в Мозырском городском роддоме, где идет ремонт и модернизация и куда будут направлены собранные на субботнике средства."В нашей стране ведется строительство жилья, инфраструктуры, промышленных, производственных и других объектов. В этом крепнет страна своей экономикой. Но не забываем и об объектах (соцсферы. - Прим. БЕЛТА). Ведь и строители, и нефтяники, и работники сельского хозяйства и других сфер хотят, чтобы их дети учились в достойных школах, дошкольных учреждениях, чтобы были современные медицинские учреждения", - обратил внимание глава региона.