23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О том, когда в Минске начнут включать отопление, рассказали БЕЛТА в Минском горисполкоме.
В Минском горисполкоме приняли решение о включении отопления у потребителей первой очереди. Включать отопление в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических, медицинских учреждениях, учреждениях социального обеспечения, специализированных учебно-спортивных учреждениях, музеях, государственных архивах, библиотеках, гостиницах разрешено с 24 сентября.-0-
Регионы
23 сентября 2026, 20:01
Когда в Минске начнут включать отопление, рассказали в горисполкоме
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