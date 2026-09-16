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Когда у людей есть общая историческая память, уважение к корням, государство получает прочную опору - Крупко

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
16 сентября 2026, 16:49

Когда у людей есть общая историческая память, уважение к корням, государство получает прочную опору - Крупко

16 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Когда у людей есть общая историческая память, уважение к своим корням, понимание ответственности за настоящее и будущее страны, государство получает прочную опору. Это подчеркнул председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко на областном торжественном собрании, посвященном Дню народного единства, передает корреспондент БЕЛТА.

Перед торжественным собранием на площадь Труда к Вечному огню отдать дань уважения и признательности тем, кто не щадил своей жизни во имя светлого будущего родной земли, пришли руководство области, районов, Гомеля, парламентарии, воинские подразделения, представители трудовых коллективов, общественных организаций, молодежь. На митинге возложили цветы и венки к братской могиле воинов и подпольщиков. Память павших почтили минутой молчания.
17 сентября - дата, которая навсегда вошла в историю нашей страны, подчеркнул Иван Крупко. "День народного единства для нас прежде всего память о восстановлении исторической целостности белорусского народа. Именно эту историческую справедливость мы воспринимаем как одну из основ белорусской государственности. Но история важна не только тем, что произошло когда-то. Она помогает понять, что особенно важно для страны сегодня", - отметил он.

Что же означает народное единство для белорусов в 2026 году, задался вопросом глава региона. "Единство нельзя однажды обрести и считать эту задачу выполненной. Каждое поколение подтверждает его своими поступками: отношением к стране, ее истории, людям рядом с собой, будущему своих детей. Сегодня меняется привычная система международных отношений, усиливается конкуренция между государствами, возрастает значение самостоятельности в экономике, технологиях, информационном и культурном пространстве. В таких условиях особенно важно понимать, что устойчивость государства начинается с внутреннего согласия нашего общества. Когда у людей есть общая историческая память, уважение к своим корням, понимание ответственности за настоящее и будущее страны, государство получает прочную опору", - убежден руководитель области.
В эти дни в регионе проходит неделя патриотических встреч, акций и инициатив. "Среди них - научно-практический круглый стол "Магистрали согласия", посвященный исторической роли транспортной системы в воссоединении нашей страны. На мой взгляд, это очень точный жизненный образ. Магистрали соединяют территории, а территории соединяют людей. И эта физическая связанность нашей земли становится частью духовного единства всей страны. Сегодня мы строим и ремонтируем дороги, связываем города и районы, развиваем транспортную инфраструктуру, создаем комфортную среду. Мы соединяем Гомельщину не только дорогами. Мы укрепляем связи между людьми, территориями, поколениями", - обратил внимание председатель облисполкома. 

По его мнению, очень точен еще один образ нынешнего праздника - "Мосты дружбы", которые предполагают движение навстречу друг другу. Показателен и фестиваль малых деревень и поселков "Где корни живы, там и Родина". "Это очень правильная формула. Любовь к стране начинается с отношения к тому месту, которое человек называет своим: к родному дому, улице, деревне, городу, району. С уважения к истории своей семьи. С памяти о тех, кто жил здесь до нас. С желания сделать место, где ты живешь, еще лучше. Именно поэтому так важны конкретные дела", - убежден Иван Крупко. 

Он отметил, что в области создаются аллеи Единства, проходят экологические и волонтерские акции, субботники, инициативы с говорящими названиями "Единство созидания", "Чистые игры". "В Гомеле появились новые детские площадки. Кто-то скажет: какое отношение игровая площадка или благоустроенный двор имеют к народному единству? Самое прямое. Когда люди вместе создают пространство для своих детей, они точно думают о будущем. Когда жители вместе благоустраивают свой двор, меняется не только конкретное место. Меняется отношение человека к своей земле. Он видит, что от него действительно зависит то, каким будет его город, деревня, район. Из таких совместных дел, из общих усилий складывается сильная экономика нашего региона. Развиваются предприятия, появляются рабочие места, а у белорусских семей появляется твердая уверенность в завтра. Доверие внутри семьи перерастает в уважение к соседям, а забота о своем доме делает богаче всю Гомельскую область. Так и формируется единство: через совместный труд, через доверие, через созидание", - поделился своим видением руководитель региона. 

Особенно важным он считает то, что в этот процесс все активнее включаются дети и молодежь. "Мы передаем друг другу эстафету ответственности за Беларусь. От поколения к поколению. От семьи - к улице. От улицы - к городу и району. От региона - ко всей стране, которая в ближайшем будущем перейдет в руки нашей молодежи. Талантливой, патриотичной, заботливой, трудолюбивой, созидательной", - подчеркнул Иван Крупко. И добавил: с этого года в регионе вводится новая традиция - награждать в День народного единства молодых людей, которые активно принимают участие в жизни страны, своими идеями и инициативами соединяют сердца и души, своими делами связывают героическое прошлое Родины и ее уверенное будущее.
В числе представителей молодого поколения, кто поднялся за наградой на сцену, - студентка Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины Альбина Баранова, активный волонтер и блогер. Говоря о народном единстве, Альбина отметила: "Это очень важное понятие, особенно в наше время. И благодаря самым разным событиям, мероприятиям, инициативам мы ощущаем себя единым целым, сплоченным народом во главе с таким сильным лидером, как наш Президент". Девушка подчеркнула: сила единства ощущается, проявляется каждый день и в трудовых, ученических, студенческих коллективах.

Как отметил Иван Крупко, мы получили страну от предыдущих поколений и наша задача - сохранить ее единой, созидательной и сильной, чтобы передать этот бесценный дар нашим детям. "Единство - это то, что мы делаем вместе сегодня, и то, что мы оставим после себя завтра", - подытожил он.

Ярким аккордом торжественного собрания стал праздничный концерт с творческими номерами о любви к родному краю.-0-

Фото Марины Васильевой
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Гомель День народного единства Крупко
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