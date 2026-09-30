"Когда любишь то, чем занимаешься, дети тоже начинают это любить" - учитель из Витебска об успешном обучении 

Как отметил начальник главного управления по образованию Витебского облисполкома Дмитрий Хома, накануне профессионального праздника педагоги региона с гордостью могут заявлять о достижении серьезных результатов в работе. "На сегодняшний день завоевано 16 медалей на международных олимпиадах. Еще месяц назад у страны было 8 золотых медалей, 4 было завоевано учащимся нашей Витебской области (после Минска мы на втором месте). Имеем 108 дипломов республиканского этапа олимпиад и много других результатов. Из 13 учебных предметов по централизованному экзамену только по трем у нас не первые места. Это, конечно, говорит о высоком качестве и профессиональном уровне педагогов Витебской области", - подчеркнул Дмитрий Хома. Как отметил заместитель председателя Витебского облисполкома Алексей Гуйда, самая важная профессия - это педагог. "Вы - те люди, которые воспитывают, образовывают нашу молодежь. От вас все зависит", - обращаясь к педагогам, сказал он.-0-

30 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Накануне Дня учителя в Витебске чествовали педагогов, добившихся высоких результатов в профессиональной деятельности, передает корреспондент БЕЛТА.В Витебской области система образования охватывает более 166 тыс. обучающихся и свыше 21 тыс. педагогических работников - лучшие среди них получили заслуженные награды. Нагрудный знак Министерства образования "Отличник образования" вручили учителю математики средней школы №2 Верхнедвинска имени Героя Советского Союза Н.В.Троян Галине Мацкевич. "В системе образования работаю уже 45-й год. Выпустила много учеников, но, наверное, выпуск в 2023 году запомнится мне навсегда. Это три медалиста. Это девять человек, которые сдали математику со средним баллом 86: два - 98 баллов, один - 97, один - 96. Поверьте, это для меня было сверхземным. Я дальше продолжаю работать на пенсии, нагрузка большая, но мне эта работа нравится. Я не вижу себя на другом месте. Коллектив, в котором я работаю, очень хороший. Я, кстати, сама оканчивала эту школу в 1978 году", - рассказала Галина Мацкевич.Среди награжденных - учитель русского языка и литературы гимназии №2 Витебска Елена Моисеева. В этом году 17 ее учеников получили 100 баллов на централизованном экзамене. Ей вручили почетную грамоту Витебского облисполкома. "Такой большой результат - это здорово, но есть учителя, у которых один победитель - это тоже здорово, один стобалльник - это тоже замечательно, а где-то не получилось, но ведь учитель приложил не меньше стараний. Поэтому наград достойны абсолютно все. В планах - дальше работать с не меньшими усилиями", - отметила Елена Моисеева. Также она раскрыла секрет, что ей помогает влюбить детей в свой предмет: "Секрет ее успеха оказался прост: подлинная любовь к своему делу способна влюбить в предмет любой класс".