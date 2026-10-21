Кодовое слово "парабола": в Минске задержали курьера телефонных аферистов

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Московского РУВД столицы задержали 22-летнего минчанина, который выполнял роль курьера телефонных мошенников, полагая, что помогает правоохранительным органам. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.



Как выяснили оперативники, молодой человек, сам того не подозревая, стал курьером телефонных аферистов. Сначала ему позвонил якобы представитель мобильного оператора и под предлогом продления договора убедил назвать код из сообщения. Вслед за этим последовали звонки от лжеправоохранителей, которые заявили, что с его банковского счета осуществляются подозрительные финансовые переводы за рубеж и по данному факту уже возбуждено уголовное дело.



Под психологическим давлением и угрозами парня переключили на псевдосотрудника прокуратуры, потребовавшего задекларировать все сбережения и оказать содействие следствию. Когда выяснилось, что наличных денег у парня нет, а кредит получить не удалось, аферисты предложили ему стать внештатным сотрудником и выполнять курьерские поручения.



Действуя по инструкциям кураторов, минчанин забрал по полученным координатам пакет с более чем 20 тыс. рублей, перемотал его скотчем и оставил в условленном месте. При этом ему сказали оставить себе около 400 рублей и передать их при следующем поручении.



На следующий день фигурант по кодовому слову "парабола" забрал конверт с наличными у несовершеннолетнего и перевел на указанные реквизиты более 5 тыс. рублей, добавив к этой сумме 1 тыс. рублей из собственной зарплаты с официального места работы.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за мошенничество.-0-