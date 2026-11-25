25 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Презентация книги "Беларусь. Земля под белыми крыльями. Могилевская область" состоялась в Могилеве. Издание, посвященное восточному региону страны, стало очередным в масштабном цикле страноведческой литературы, выпущенном издательством "Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.Книга представляет собой портрет региона, охватывающий историко-географические особенности, экономический потенциал, социальную сферу, культуру и туризм. Внимание также уделено сохранению исторической памяти и современному развитию всех районов области. Могилевская область была образована в январе 1938 года. За прошедшие десятилетия регион прошел сложный путь становления и сегодня является одним из промышленных и аграрных центров страны.Директор издательства "Беларусь" Александр Карлюкевич отметил, что проект реализуется с конца 2025 года и рассчитан на представление всех шести областей страны к концу 2026-го. "Задумав эту серию книг страноведческого характера, мы хотели подчеркнуть, что мы - богатая страна. И Могилевщина, Могилев как родина Президента Беларуси - историческая земля на все века, которая приковывает внимание со всего мира", - сказал он.По словам Александра Карлюкевича, книга создавалась при активном участии местных авторов. "Мы благодарны Могилевскому областному исполнительному комитету за то, что он сформировал актив авторов - людей сведущих, которые помогли донести рукопись вместе со всем иллюстрационным материалом до издательства и, конечно же, довести это дело до логического завершения", - подчеркнул директор издательства.Он также выразил надежду, что издание станет востребованным в учебном процессе. "Этой книгой должны пользоваться в школе, учебной аудитории, вузах Могилева, средних специальных учебных заведениях. Я думаю, тогда будут подсказки к следующему изданию, замечания, корректировки, и важно будет издательству все это учесть, отразить", - добавил Александр Карлюкевич.Член Совета Республики Ирина Петрусевич назвала книгу точным и современным портретом региона. "Для меня как для представителя Могилевщины в Совете Республики эта книга - не просто подарочное издание, а очень точный и глубокий рассказ о нашем крае. Авторы блестяще показали главное: Могилевская область - уникальный сплав богатейшей истории и мощного индустриального настоящего", - отметила она.Ирина Петрусевич уверена, что издание станет полезным инструментом для привлечения инвестиций и развития туризма. "Я уверена, что эта книга станет прекрасным подарком и, что не менее важно, отличным практическим пособием для наших деловых партнеров, инвесторов и гостей из-за рубежа. Она наглядно доказывает: могилевская земля - территория больших возможностей, стабильности и созидательного труда", - резюмировала она.-0-