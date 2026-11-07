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Ключи от арендных квартир вручили работникам разных сфер в Кричеве

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
07 ноября 2026, 14:12

Ключи от арендных квартир вручили работникам разных сфер в Кричеве

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
7 ноября, Кричев /Корр. БЕЛТА/. Ключи от новых арендных квартир в День Октябрьской революции вручили наиболее востребованным специалистам в Кричеве, передает БЕЛТА.

Четырехэтажная новостройка располагается в микрорайоне Комсомольский, в доме 16 квартир. Жилье получили специалисты, в которых в первую очередь нуждается район: это работники сферы здравоохранения, образования, культуры и правоохранители.

"Вручение ключей от арендных квартир для молодых специалистов - важное событие для города. Тем более, сегодня ключи именно от новых квартир получают те молодые специалисты, которые прибыли на свое первое рабочее место в этом году, - отметил председатель Кричевского райисполкома Алексей Шарай. - Еще на стадии, когда мы приглашали их, некоторые из них пожелали остаться у нас больше, чем на два года, - и уже заключили контракты на пять лет, даже еще не получив ключи. Но они понимали, что жильем будут обеспечены. Так, например, у нас есть молодые специалисты, муж и жена, с которыми говорили о том, что если у них будет комфортабельная квартира, они останутся в Кричеве, обзаведутся детьми и будут тут жить".

По словам председателя райисполкома, район нуждается в высококвалифицированных специалистах. "У нас есть планы по созданию и новых производств, и новых рабочих мест. И мы бы хотели, чтобы молодые и востребованные специалисты оставались у нас больше того срока, на который они прибывают. И арендное жилье в новостройках - один из способов закрепить их на местах. Мы стараемся создавать все условия для них. Это первый важный момент. Второй - уровень заработной платы. Его мы уже подтянули для специалистов. Поэтому мы стараемся делать все, чтобы район рос и развивался", - подчеркнул он.

"В следующем году мы приступаем к еще одному дому - он будет двухподъездным, там будут 32 квартиры, - поделился он. - Все эти меры помогут улучшить ситуацию с арендным жильем для молодых специалистов и специалистов наиболее востребованных профессий. Важно и то, что мы даем абсолютно новые квартиры, полностью с отделкой и необходимым оборудованием для проживания. Это серьезное подспорье для молодого специалиста", - рассказал Алексей Шарай и отметил, что в планах на будущее строительство еще 16 квартир.

Среди тех, кто получил ключи от долгожданного жилья - врач-педиатр Кричевской центральной районной больницы Дарья Бельская. Девушке 24 года. На работу в райцентре она приехала в августе этого года. До получения своего арендного жилья снимала квартиру вместе с коллегой.

"Теперь у меня будет собственная однокомнатная квартира на первом этаже. Новоселье планирую отмечать в ближайшее время - приглашу коллег и родителей, - поделилась она. - Самое необходимое для заселения есть: кровать, холодильник, стиральная машина. Платить за квартиру буду с учетом понижающего коэффициента для молодых специалистов. Арендное жилье - большое дело, особенно когда ты только начинаешь строить свою карьеру и выстраивать жизнь".

Ключи от двухкомнатной квартиры получила семья Екатерины Костенковой. Она трудится звукооператором в Кричевском районном центре культуры, а ее супруг Юрий - рабочий в местном "Коммунальнике". У пары подрастают двое детей: Владислав, которому 10 лет, и Ульяна - ей 7.

С мужем они сначала жили у его родителей, а потом снимали квартиру. Получение арендного жилья в новостройке стало настоящим подарком для всей семьи. Оплата - намного ниже, а это поможет сохранить семейный бюджет. "Она уютная, светлая, с современной отделкой. В квартире уложен ламинат, потолки натяжные. Уже установлена газовая плита, раковина и умывальник, стоят все межкомнатные двери, - перечисляет хозяйка. - Мебель у нас есть, нужно только кухню купить - я очень люблю готовить и печь".

Счастливая семья уже примеряет, что и куда расставят в квартире. Супруги делятся - арендное жилье дает чувство стабильности и безопасности, дает силы и вдохновение на новые свершения.-0-
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аренда жилья Кричев
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