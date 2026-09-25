Кибермошенники выманили у жителей Могилевщины более 35 тыс. рублей за неделю 

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новую схему кибермошенничества зафиксировали сотрудники милиции в Могилевской области. Только за минувшую неделю 26 жителей региона лишились в общей сложности более 35 тыс. рублей. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.



"За минувшую неделю 26 жителей Могилевской области потеряли более 35 тыс. рублей из-за киберпреступников. Еще 45 тыс. рублей милиции удалось спасти буквально в последний момент, когда три человека уже находились под психологическим давлением аферистов", - отметили в ведомстве.



Правоохранители подчеркнули, что злоумышленники постоянно обновляют сценарии обмана, и подробно разъяснили алгоритм новой схемы. Сначала гражданам поступает звонок от якобы медицинских работников. Собеседникам предлагают перейти на использование электронной медицинской карты и под этим предлогом выманивают персональные данные. Сразу после этого с жертвой связывается лжеправоохранитель. Он заявляет, что гражданин только что передал свои конфиденциальные сведения преступникам, и начинает запугивать.



Далее аферисты грозят человеку обыском и изъятием всех "незадекларированных" денежных средств. В качестве спасения злоумышленники предлагают перевести все накопления на безопасный счет либо срочно оформить реальный кредит, чтобы аннулировать заявку мошенников.



В милиции напоминают главные правила кибербезопасности: представители государственных органов и банков никогда не звонят гражданам в мессенджерах, сотрудники госслужб и банковских учреждений ни при каких обстоятельствах не просят продиктовать личные данные или коды из СМС, а также никаких удаленных деклараций и безопасных счетов не существует.



При поступлении подобных звонков правоохранители настоятельно рекомендуют немедленно прервать разговор и положить трубку.-0-