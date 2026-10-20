КГК вскрыл завышения стоимости строительства сельхозобъектов в Гомельской области

20 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля выявил завышения стоимости строительства сельскохозяйственных объектов в Гомельской области. Факты установлены при проверке сметной документации по возведению объектов по госпрограмме "АПК будущего" на 2026-2030 годы. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе КГК.



В локальные сметы на строительство свиноводческого комплекса в Мозырском районе были включены железобетонные изделия с завышенной в 1,7 раза несущей способностью. А это удорожало объект почти на 500 тыс. рублей. После вмешательства госконтролеров сметы откорректировали. Излишне перечисленные генподрядчику средства возвращены в полном объеме заказчику.



Также выявлены завышения стоимости работ по реконструкции мелиоративной системы в Петриковском районе. При анализе сметной документации установлено, что количество кладочного раствора, включенного в смету, в 1,2 тыс. раз больше необходимого. По требованию КГК Гомельской области сметная стоимость реконструкции мелиоративной системы была уменьшена на 140 тыс. рублей. Это позволило предотвратить необоснованное расходование бюджетных средств, отметили в КГК.-0-