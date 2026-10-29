КГК проведет горячую линию по вопросу организации фото- и видеосъемки в учреждениях образования Минска

На горячую линию можно сообщить о проблемных вопросах при оказании платных услуг по фото- и видеосъемке детей негосударственными организациями, индивидуальными предпринимателями, частными лицами.
Проблемные вопросы могут быть связаны с неудовлетворительным качеством оказанных услуг, отсутствием достоверных сведений о лице, оказывающем услугу, невыдачей чека об оплате, навязыванием конкретного исполнителя и др.
Обратиться на горячую линию по номеру 191 можно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Также сообщения (с указанием конкретного учреждения образования и имеющейся проблеме) можно направлять в чат-бот телеграм-канала КГК.-0-