КГК пресек незаконную добычу песка на землях сельхозорганизации Гродненского района

29 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля Гродненской области пресек незаконную добычу песка на землях сельскохозяйственной организации Гродненского района. Об этом БЕЛТА проинформировали в КГК.



Установлено, что строительное предприятие осуществляло разработку карьера и значительно превысило границы предоставленного для этих целей земельного участка. В результате окружающей среде причинен вред в размере более 10 тыс. рублей, который возмещен в полном объеме.



За совершенное правонарушение стройпредприятие привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 базовых величин. В ведомстве добавили, что ответственность за самовольное пользование недрами установлена ст.16.36 КоАП. За самовольное занятие земельного участка или самовольное пользование недрами на юридическое лицо может быть наложен штраф в размере до 300 базовых величин.-0-