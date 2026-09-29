29 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля Гродненской области пресек незаконную добычу песка на землях сельскохозяйственной организации Гродненского района. Об этом БЕЛТА проинформировали в КГК.
Установлено, что строительное предприятие осуществляло разработку карьера и значительно превысило границы предоставленного для этих целей земельного участка. В результате окружающей среде причинен вред в размере более 10 тыс. рублей, который возмещен в полном объеме.
За совершенное правонарушение стройпредприятие привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 базовых величин. В ведомстве добавили, что ответственность за самовольное пользование недрами установлена ст.16.36 КоАП. За самовольное занятие земельного участка или самовольное пользование недрами на юридическое лицо может быть наложен штраф в размере до 300 базовых величин.-0-
Регионы
29 сентября 2026, 21:08
КГК пресек незаконную добычу песка на землях сельхозорганизации Гродненского района
Фото КГК
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