КГК предотвратил в Глубокском районе загрязнение окружающей среды отходами нефтепродуктов

КГК Витебской области в ходе проведения контрольно-аналитических мероприятий с участием общественных инспекторов выявил, что государственное предприятие Глубокского района допустило незаконное захоронение отходов нефтепродуктов.
Установлено, что при рекультивации земельного участка после сноса неиспользуемого объекта сельскохозяйственным предприятием "Озерцы" демонтирован неиспользуемый подземный отстойник с отходами нефтепродуктов, для чего был выкопан котлован и туда слиты отходы нефтепродуктов.
По требованию КГК произведена выемка загрязненного грунта. На утилизацию отправлено 18,6 т.
Причиненный окружающей среде вред составил более 9 тыс. рублей. В ближайшее время он будет взыскан с виновного лица.
Рассматривается вопрос о привлечении виновных к ответственности (размер штрафа может составить до 1 тыс. базовых величин).-0-