КГК предотвратил излишнюю трату почти 800 тыс. рублей при ремонте спортобъекта в Минском районе

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля изучил смету ремонта спортивного объекта в Минском районе и вскрыл завышения стоимости работ и материалов почти на 800 тыс. рублей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе КГК.



Сотрудники КГК Минской области установили, что при ремонте физкультурно-спортивного сооружения в нарушение законодательства в смету были включены конкретные марки и фирменные наименования материалов. При этом документы не позволяли использовать аналоги с такими же техническими характеристиками.



Кроме того, стоимость материалов была необоснованно завышена, по некоторым позициям - в разы. Например, в смету была включены гидроизоляционная мастика стоимостью 107,5 тыс. рублей за 1 т (в 21 раз выше данных республиканской нормативной базы текущих цен на этот материал), защитный лак стоимостью 146,5 тыс. рублей за 1 т (в 9 раз выше).



По предложению КГК заказчиком проведена корректировка сметной стоимости объекта. Затраты на текущий ремонт без ущерба качеству уменьшены на 790 тыс. рублей. Экономия составила более 40% от первоначальной стоимости ремонта.-0-