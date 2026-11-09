Каждое четвертое преступление в Могилевской области совершается в киберпространстве

9 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. С 9 по 16 ноября в Могилевской области проходит профилактическая акция "Неделя кибербезопасности". Следователи расскажут гражданам о современных схемах интернет-мошенничества и правилах безопасного поведения в цифровой среде, рассказали БЕЛТА в отделе цифрового развития предварительного следствия УСК по Могилевской области.



По данным ведомства, с начала года в регионе зарегистрировано более 1200 киберпреступлений. Это примерно каждое четвертое правонарушение в области. Общий ущерб превысил 3 млн белорусских рублей, а потерпевшими признаны более тысячи человек.



В управлении отметили: статистика опровергает информацию о том, что жертвами цифрового обмана становятся преимущественно пожилые люди. Большинство пострадавших - граждане в возрасте от 18 до 49 лет с разным уровнем образования. Злоумышленники активно используют доверие, страх за близких и желание быстро заработать.



Во время встреч с работниками предприятий, учащимися и студентами следователи разберут конкретные примеры мошеннических схем. Речь пойдет о звонках от лжесотрудников банков и правоохранительных органов, предложениях легкого заработка на поддельных криптобиржах, схеме "фейк-босс" и блокировке смартфонов через iCloud с последующим вымогательством.



Отдельное внимание уделят детской безопасности. Ребенку важно объяснить: если незнакомец требует скрывать разговор от родителей или искать деньги, нужно немедленно прекратить общение и обратиться к взрослым.



Актуальность темы возрастает на фоне ноябрьских распродаж. Мошенники часто создают поддельные интернет-магазины с заманчивыми скидками, чтобы получить платежные данные покупателей.



Следственный комитет напоминает основные правила безопасности: не переходите по ссылкам из сомнительных сообщений, открывайте сайты магазинов самостоятельно, не вводите реквизиты карты на страницах, присланных неизвестными собеседниками, никому не сообщайте пароли и коды из СМС и не принимайте решений об оплате под давлением.



"Дополнительной мерой предосторожности служит ресурс "Проверь.бел", позволяющий проверить аккаунт перед покупкой или переводом денег и сообщить о подозрительном ресурсе. Если вас торопят, пугают или требуют секретности, прекратите подозрительный разговор. Самостоятельно свяжитесь с организацией, от имени которой представился собеседник, по официальному номеру. При подозрении на мошенничество незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы по телефону 102", - отметили в УСК.-0-