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Карьеру начали в центральном регионе. В Дзержинске прошел форум молодых специалистов

Опубликовано:

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Регионы
11 ноября 2026, 18:11

Карьеру начали в центральном регионе. В Дзержинске прошел форум молодых специалистов

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В 2026 году в Минскую область на свое первое место работы в различные отрасли народного хозяйства прибыло свыше 6 тыс. молодых специалистов. Сегодня более 275 представителей этого пополнения из 23 районов области и Жодино собрались в Дзержинске на традиционный форум, где получили возможность пообщаться с председателем Минского облисполкома Алексеем Кушнаренко. О том, что волнует молодых специалистов, узнали и корреспонденты БЕЛТА.

Почтили память о пионере-герое

Началось мероприятие с посещения горы Дзержинская, а следующей точкой маршрута стала деревня Станьково. Здесь участники форума побывали в мемориальном комплексе, созданном в память о Герое Советского Союза Марате Казее, уроженце Дзержинского района. Ребята возложили цветы к памятнику и почтили память о пионере-герое минутой молчания.

Как отметил Алексей Кушнаренко, вспоминая свои советские школьные годы, каждый ребенок из 15 союзных республик знал имя этого юного белоруса и память о нем должна передаваться из поколения в поколение. "Думаю, что никого из молодых людей его история не должна оставить равнодушным", - подчеркнул он.

На производство пришли 18 молодых сварщиков

На базе предприятий Дзержинского района участники форума поработали на тематических секциях, ближе познакомившись с экономикой региона. Площадки разместились на ОАО "Крутогорье-Петковичи", ООО "МАВ", ОАО "Дзержинский экспериментально-механический завод", ОАО "Дзержинская швейная фабрика "ЭЛИЗ" и др.

Часть молодых людей побывала на современном производстве, где недавно была проведена большая модернизация, - ОАО "АМКОДОР-СЕМАШ". 
Как рассказал первый заместитель гендиректора предприятия Юрий Даргевич, на производстве налажен выпуск навесного оборудования, прицепной сельхозтехники - от разбрасывателей минеральных и органических удобрений до прицепов. В настоящее время здесь реализуется проект с поддержкой государства по выпуску манипуляторов для лесных машин. Выделенные средства позволили провести серьезную модернизацию, установив свыше 60 единиц самого современного высокоточного оборудования. Еще одно новое перспективное направление, к реализации которого планируют приступить на предприятии - производство самоходных кормораздатчиков.
За последний год на "АМКОДОР-СЕМАШ", где насчитывается более 200 работников, пришло более 40 молодых специалистов. Из них 18 ребят - это сварщики, в которых нуждается предприятие. Кстати, здесь готовы обучать молодежь с нуля, закрепляя за новичками опытных заводчан. Более того, молодые люди прямо на производстве могут получить дополнительную квалификацию, а вместе с ней и прибавку к зарплате. Вопросы жилья, медицинского страхования и поддержки молодых на всех этапах сопровождения в профессию - это работа, которая дает ощутимый результат в виде закрепления кадров. 
"Благодарен каждому из вас, что выбрали Минскую область"

Полезной для молодых специалистов частью мероприятия стало общение с председателем Минского облисполкома Алексеем Кушнаренко, который в начале встречи сделал небольшой экскурс в экономику центрального региона.

Он отметил, что по валовому региональному продукту область уступает только Минску, а товары, произведенные в регионе, поставляются на рынки 131 государства. Всего на территории области работает свыше 50 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, более 33 тыс. ИП, здесь находятся более 4 тыс. крупных предприятий промышленности, ряд из них - флагманы, известные во всем мире.
В Минской области расположена уникальная свободная экономическая зона - индустриальный парк "Великий камень", где осуществляют деятельность 181 предприятие с иностранным капиталом десятка стран.

Минский регион в буквальном смысле кормит страну: здесь сосредоточено самое больше поголовье КРС, а удой на одну корову по итогам года превысит 7 тыс. кг молока. 

О том, как развивается экономика области, свидетельствует то, что в год сюда привлекается порядка $1 млрд прямых иностранных инвестиций. 
Треть вводимого в стране жилья приходится на Минскую область. "Мы строим в два, а то и в три раза больше жилья, чем другие регионы, и это абсолютный рекорд", - подчеркнул глава области.
"Как неоднократно отмечал Президент, развитие Минской области во многом определяет развитие нашей страны. На нас это возлагает дополнительную ответственность, и я благодарен каждому из вас, чтобы вы выбрали для работы именно наш регион", - резюмировал Алексей Кушнаренко. 

Зарядные станции, молодежные пространства и жилищный вопрос

Самой интересной частью форума для его участников стал разговор с главой области в формате вопросов и ответов. Ребята говорили о том, что их волнует - о будущем.
Так, прозвучал вопрос о том, какие меры поддержки молодых специалистов в Минской области показали наибольшую эффективность. Как отметил Алексей Кушнаренко, в каждом конкретном случае это индивидуально. Для кого-то важен уровень оплаты труда, кто-то из прибывших в районы молодых специалистов на первое место ставит жилищный вопрос. Но практически для всех важен микроклимат и условия, созданные в коллективе. Все это успешные и вполне рабочие меры поддержки, но самое важное, чтобы у тех, кто только начинает свой путь в профессию, было желание развиваться и идти дальше по выбранному пути.

Говорили также о развитии электрозарядной инфраструктуры в райцентрах. В подтверждение того, что процесс идет, Алексей Кушнаренко привел цифры: "Тема актуальная, ведь в стране насчитывается свыше 73 тыс. электромобилей. И их становится все больше. В Жодино на городских маршрутах эксплуатируется 14 электробусов. В Фаниполе и Смолевичах уже в этом году 5 электробусов выйдут на пригородное сообщение. К ним в 2027 году добавятся еще 30. За этим должна успевать электротранспортная инфраструктура. Два года назад в Беларуси насчитывалось 1,2 тыс. зарядных станций, сейчас их уже свыше 3 тыс. Развитие идет стремительно и регионы - не исключение".
Поднимали ребята вопросы возможности приватизации арендного жилья, создания молодежных пространств и мест отдыха в Старых Дорогах и Любани, создания школы молодых медиков и др.

Говоря о себе, а про личное молодежь тоже не забыла спросить, Алексей Кушнаренко отметил, что гордится возможностью жить и работать в Беларуси. И посоветовал гордиться этим и молодым людям. "Ощущение гордости в эти дни еще за то, что мы достигли намолота в 3 млн т зерна. Это историческая отметка для области. Еще недавно 2 млн т для нашей области казалось фантастической цифрой. Зная наш потенциал, Президент поставил задачу - намолотить 3 млн т, и мы шли к этой цифре целенаправленно. Это и профмастерство, и технологии, и техника, и производственная дисциплина", - отметил председатель Минского облисполкома.
"Хотел попасть в центральный регион"

Среди тех, кто сегодня получил возможность побывать в Дзержинске и напрямую пообщаться с главой области - выпускник БГУ, уроженец Гомельской области Максим Левченко.

"Всегда мечтал работать на БЕЛАЗе. Мечта моя исполнилась - тружусь в конструкторском бюро предприятия. Огромный завод, уникальная техника, востребованная на мировом рынке, - есть все, чтобы учиться и двигаться вперед, - поделился Максим. - Рад, что попал в центральный регион, где и хотел работать. Нравится Жодино, где есть все для комфортной жизни". 
Уроженец Любанского района Никита Лутович после окончания Университета гражданской защиты вернулся трудиться к себе на малую родину. "Хотел освоить благородную профессию спасателя. Являюсь начальником смены, руковожу боевой работой. Ответственность большая, ведь речь идет о спасении жизней людей. Но это меня не пугает, ведь занимаюсь делом, которое выбрал сам", - рассказал он. 

Артем Волохов - выпускник БГАТУ, трудится в ОАО" Кухчицы". "Сельское хозяйство - непростая сфера, много различных видов работ и очень важно, чтобы условия для людей были созданы комфортные и безопасные. Я занимаюсь вопросами охраны труда. И рад, что мое профессиональное становление проходит в отличном коллективе, где есть понимание и поддержка", - рассказал он. В хозяйстве молодого специалиста обеспечили квартирой и достойной оплатой.

"Много молодежи у нас, есть и у кого учиться. Так что все устраивает", - отметил Артем.

На работу в Пуховичский район прибыла выпускница БНТУ Диана Козович. Родом девушка из Петриковского района. "Работаю инженером на торфобрикетном заводе" Сергеевское", отвечаю за вопросы экологии. Нравится коллектив, предприятие, довольна уровнем оплаты труда. Ни один вопрос не остается без внимания. На заводе мне выделили арендную квартиру с ремонтом. Это очень крутое подспорье", - рассказала Диана.
Елена Харевич,
фото Андрея Синявского.-0-
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