Караваи в несколько ярусов, подворья с угощениями и игры. Как отдыхают гости областных "Дажынак" в Барановичском районе

Сергей Дыдышко приехал с женой и сыном. Он наблюдал подготовку Жемчужного еще две недели назад и теперь делится впечатлениями. "Мы только недавно заехали, посмотрели - красиво. Организовано все хорошо, видно, что проделана большая работа. Мы специально приехали на "Дажынкі" посмотреть, как тут все обустроили. Сейчас вот уху пробуем, блинчики со шкварками раздают. Девушки из каждого районного подворья поют красиво. К вечеру здесь будет еще веселее", - отметил барановичанин.

Все 16 районов области подготовили свои подворья, где представили традиции, ремесла и блюда своей местности. Каждый район постарался выделиться. Так, на подворье Барановичского района маленьких гостей привлекли кролики местного парка животных. На подворье Ляховичского района проводили мастер-класс по ткачеству поясов в старинной белорусской технике - гости внимательно следили за движениями мастера, стараясь запомнить каждый шаг. Ганцевичский подворок представил берегинь и удивил "аграрием 2037 года" - ребенком на детском тракторе, который планирует в будущем работать в сельском хозяйстве. На подворьях выступают народные вокальные студии. Малорита угощает ягодным компотом, Пинск - яблоками, арбузами и голубикой.

Вечером организуют концерт, который многие гости планируют посмотреть. Завершится программа красочным фейерверком.

Дарья ПАРАСЕВИЧ,

Фото Виолетты ЮЖАКОВОЙ,

Татьяна Леончик из Барановичей рассказала, какие угощения успела попробовать. "Десерты очень вкусные, даже в магазине таких не видели. Сыры тоже. Мы все локации хотели бы посетить, успеть все посмотреть. Приехали, чтобы увидеть награждение гордости региона - комбайнеров. Такое грандиозное мероприятие в нашем районе, конечно, надо приехать", - уверенно сказала женщина.Для праздника организовали фотозоны с объемными ягодами, сладким воздушным шаром, кукурузно-картофельные "крестики-нолики", яблочно-картофельные шашки, гадание на тыквах, лабиринт из сена для детей, съедобное казино. Возле дома культуры установлены зеркальные "жемчужины" - благодаря отражающей поверхности в форме шара здесь можно сделать забавные фотографии.Среди гостей - и те, кто попал на праздник случайно. Ольга Тарабрина с Сахалина приехала к отцу и неожиданно попала на "Дажынкі". "Первый раз на таком празднике. Очень красиво. Молодцы организаторы - такие скульптуры, поделки, на душе тепло становится. Ходим, фотографируемся и с вокалистками в народных костюмах, и с соломенными фигурами. Больше всего понравилось оригинальное оформление мероприятия", - подчеркнула женщина.>Местные жители подтверждают, что Жемчужный сильно изменился. Вика Кузмич и Виктория Ярмошик родом из этого агрогородка. "Очень классно! Света в темное время суток больше стало, дома украсили узорами. Работы шли давно - мы все это видели. На подворьях успели попробовать йогурт и сыр. Хочется все обойти!" - вместе рассказали девушки.Наталья и Геннадий Никонюк из Барановичей тоже отметили перемены. "Обошли все и увидели много новых арт-объектов. Вот, например, здесь появилась не просто клумба, а жар-птица с узором из цветов. Плитка на дороге выложена, удобно все. Мы купили целый рюкзак продуктов местного производства и сувениров ремесленников. Жемчужный сильно изменился. Дома красиво покрашены", - поделилась впечатлениями Наталья Никонюк. Геннадий Никонюк добавил, что хоть и не является аграрием, но он хорошо понимает, как важен этот праздник для тружеников уборочной.Детям понравились игровые зоны, организованные МЧС и местными брендами. "Мне понравилось выигрывать разные призы - раскраски, карандашики. В игре на ловкость я выиграла красивое расписание для учебы", - сказала Николь Анисковец из Барановичей. Ребятам также пришелся по душе домик в виде сыра, квесты по сбору фишек и призы - от творожного сырка до сувенира."Мы прошлись по выставке техники - даже кое-что подметили для частного хозяйства. Очень понравилась выставка районов, караваи. Мы только недавно приехали на праздник, еще не знаем, куда идти, но все интересно. Я уже у ремесленников купила футляр для очков", - поделилась Татьяна Ильюкова из Кобринского района.На отдельной площадке в палатках представили изделия колледжей Брестской области. На соседней улице прошел конкурс-шествие праздничной колонны делегаций районов области. Чтобы увидеть его, люди заранее выстроились вдоль дороги.БЕЛТА.-0-