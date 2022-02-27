Караник: проект Конституции всеобъемлющий

27 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Проект Конституции всеобъемлющий, и дополнения и изменения, предложенные для внесения в Основной закон, позволят сохранить и приумножить все то, что было создано за годы независимой Беларуси, и дадут новый импульс развитию страны. Такое мнение после голосования на референдуме высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

"Изменения и дополнения коснулись всех сфер: традиционных ценностей, исторической памяти, партийного строительства, политической системы. Я считаю, что проект Конституции обеспечит развитие, спокойное будущее для нашей страны, существенно повысит устойчивость государства к внутренним и внешним шокам, а в наше неспокойное время это очень важно", - сказал Владимир Караник.

Председатель Гродненского облисполкома выразил мнение, что каждый, кто приходит на участок, голосует за будущее Беларуси, и призвал тех, кто еще не проголосовал, сделать это. Хотя явка людей на участки уже говорит о заинтересованности белорусов и жителей области.

"Никогда раньше не было такого активного участия граждан в подготовке дополнений и изменений, а работа эта началась еще в 2016 году. Дополнительный импульс она получила в 2020 году на диалоговых площадках, общественных обсуждениях. Более 7 тыс. предложений было внесено только жителями Гродненской области. Поэтому можно сказать, что это народная Конституция", - заключил Владимир Караник.-0-

Помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев

Фото Леонида Щеглова