Караев: макроэкономические показатели роста работают на благополучие каждого жителя региона

"Людей больше всего интересует социальная сфера, и в ней наши показатели тоже растут. Это не просто статистика, они отражают реальные процессы в области на макроуровне", - подчеркнул Юрий Караев.





В пример он привел здравоохранение региона. Выполнены такие задачи, как введение в строй новой областной больницы, где оказывается высококвалифицированная помощь жителям области. В дополнение к обновлению действующих в районах появились 10 передвижных ФАПов.





"В сельском хозяйстве строим новые молочно-товарные комплексы, которые, как и энергонасыщенные трактора в поле, заменяют старые, повышают эффективность труда аграриев. МТК заменяют фермы старого типа, к завершению пятилетки у нас не останется старых ферм, все животные будут содержаться на молочно-товарных комплексах и давать, соответственно, больше продукции, выше результаты по надоям и привесам. Идет перевооружение промышленности, модернизация предприятий, этот процесс не останавливается", - сказал председатель облисполкома.





Глава региона подчеркнул, что главная задача при этом - видеть за макроэкономическими показателями каждого человека: каждый звонок на номер 115, отопление, капитальный ремонт домов, арендное жилье, строительство. Он отметил, что возведение жилья на Гродненщине ведется согласно плану, отставания нет.





"Ввод жилья, в том числе арендного, отвечает духу времени, - убежден Юрий Караев. - Нужно, чтобы у молодого специалиста, у мигрирующих специалистов было место для жизни на время, на которое он заключил трудовое соглашение с тем или иным предприятием".





Председатель облисполкома обратил особое внимание на то, что главная задача власти в регионе - создание комфортных условий для людей, для демографии. Тут все нацелено на то, чтобы семьи рожали детей, чтобы продолжительность жизни человека была выше.





Объем валового регионального продукта в Гродненской области в январе - сентябре текущего года составил 24,4 млрд рублей, или 101,1% к уровню соответствующего периода 2025 года. За этот период произведено промышленной продукции на сумму 18,1 млрд рублей, что составляет в объеме республики 10,9%. Увеличился выпуск химических продуктов, готовых металлических изделий, транспортных средств и оборудования, кокса и продуктов нефтепереработки, фармацевтических продуктов.





Сельскохозяйственными организациями области, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, произведено продукции на сумму 4,5 млрд рублей, или 102,1% к аналогичному периоду прошлого года. При этом в животноводстве рост составил 100,5%, в растениеводстве - 104,6%. За январь - сентябрь текущего года произведено 1321,4 тыс. т молока, что на 20,1 тыс. т, или на 1,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года.





Средний удой молока от коровы в целом по области увеличен на 93 кг и по итогам 9 месяцев составил 6022 кг. В 54 сельхозорганизациях области превышен среднеобластной показатель, а в семи организациях средний удой молока превысил 9 тыс. кг. Лидируют тут СПК "Свислочь", СПК имени Деньщикова, СПК имени И.П.Сенько Гродненского района, где удой на корову составил соответственно 10658 кг, 10435 кг и 10134 кг молока.





На 1 октября на полях области намолочено 1485,1 тыс. т зерна без учета зерна кукурузы в первоначально оприходованном весе, средняя урожайность составила 49,7 ц/га.





В январе - сентябре на Гродненщине введено в эксплуатацию 298,9 тыс. кв.м жилья, это 101,2% от задания. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, построено 102,2 тыс. кв.м жилья, в том числе для осуществляющих жилищное строительство с государственной поддержкой сдано 56,7 тыс. кв.м жилья - 110,5% от годового задания.-0-

12 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Все доведенные показатели социально-экономического развития в регионе выполняются. Обеспечена положительная динамика практически по всем из них. ВВП Гродненщины идет вверх и уже больше 100% к прошлому году, рост продолжается. Об этом сказал председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев перед началом заседания областного исполнительного комитета по итогам работы за 9 месяцев текущего года.