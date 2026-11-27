Церемония прошла в преддверии празднования 20-летия со дня образования суда Бобруйского района и города Бобруйска.
Заместитель председателя Верховного Суда Ирина Тылец отметила, что закладка капсулы - это продолжение доброй традиции, объединяющей поколения юристов. "Она будет напоминать о главном принципе нашей работы - служении закону. Закон един для всех, а справедливость незаменима. Мы уверены, что в новом здании будут работать профессионалы, талантливые специалисты, которые будут обеспечивать торжество закона, а само здание будет служить людям и государству”, - подчеркнула она.
Она выразила признательность главе государства за внимание к развитию судебной системы, поддержку строительства новых зданий судов, а также поблагодарила всех, кто участвовал в проектировании и возведении объекта.
Послание, адресованное потомкам, будет храниться в капсуле до 2056 года, в котором суду Бобруйского района и города Бобруйска исполнится 50 лет.-0-
Фото Олега Фойницкого