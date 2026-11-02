Каникулы в БрГТУ и Abitur-Fest. Какие проекты для школьников подготовили университеты Бреста 

2 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В период осенних каникул Брестский государственный технический университет и Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина реализуют профориентационные проекты для школьников, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В БрГТУ с 2 по 6 ноября проходит проект "Каникулы в БрГТУ", который проводится в седьмой раз. "В этом году проект вновь превратит университетские аудитории в большую и увлекательную игровую площадку для будущих инженеров, архитекторов и IT-специалистов. За годы существования в нем приняли участие более 2 тыс. школьников со всей Брестской области. Это не обычные лекции, а полное погружение в профессию. Участники проекта получают возможность опробовать будущую специальность до поступления", - отметили в техническом университете.



Школьникам предложат программировать роботов, покажут лаборатории университета, 3D-принтеры последнего поколения, современные архитектурные макетные столы. "Это проект для учащихся 10-11 классов. На каникулах в БрГТУ собирается более 200 учащихся из Брестской области. Участие в проекте бесплатное по предварительной регистрации. Количество мест ограничено. Программа интенсива разделена на профильные дни, чтобы каждый нашел занятие по душе. Участники попадают в среду единомышленников, где можно объединиться в команды для решения сложных кейсов. Программа включает экскурсии по кампусу, знакомство со студенческим самоуправлением и ответы на вопросы о будущей учебе и жизни в общежитии", - рассказали в БрГТУ.



Так, будущие инженеры смогут узнать о технологиях в системах вентиляции, газоснабжении и водоснабжении. Для тех, кто интересуется строительством и архитектурой, подготовлены воркшопы, занятия по проектированию и 3D-печати моделей. Любителей техники ждут мастер-классы "Секреты материалов" и "High-tech под капотом: тур в мир автотехнологий". Школьники познакомятся с интеллектуальными системами, автоматизированным проектированием, промышленной робототехникой, технологиями разработки программного обеспечения, искусственным интеллектом и другими направлениями через интерактивные форматы.



БрГУ имени А.С.Пушкина запустил Abitur-Fest. "Суть в том, чтобы познакомить абитуриентов с университетом. Наш проект рассчитан на три сезона. Первый сезон - "Abitur-Fest: первый звонок". Он стартует 2 ноября и продлится по 6 ноября. Второй сезон - "Abitur-Fest: сессия" - пройдет на зимних каникулах, а "Abitur-Fest: выпускной" состоится на весенних каникулах", - сказали в университете.



Приглашают учащихся 10-11 классов. Для участия нужно пройти предварительную регистрацию. Каждый может выбрать для посещения один, два или все три сезона.



Первый этап посвящен знакомству с факультетами. "Мы разделили дни по направлениям. Сегодня, например, День языков и слова - знакомство с филологическим факультетом и факультетом иностранных языков. Ребята встречаются с деканами, преподавателями, студентами, знакомятся с материально-технической базой. Каждый факультет выбирает свою интерактивную форму работы", - отметили в БрГУ.



Завершится первый сезон проекта 6 ноября Днем открытых дверей, на который могут прийти все желающие школьники. "Мы начнем с квеста-знакомства на первом этаже. Абитуриенты получат карточки и будут собирать наклейки на каждом факультете, а затем смогут получить сладкий приз. После этого в аудитории 317 пройдет презентация университета, знакомство с руководством, выступление ответственного секретаря. Также в этот день мы наградим победителей дистанционного конкурса "Код учителя", который мы проводили среди учащихся профильных классов педагогической направленности", - рассказали в университете.



Во время зимних каникул участники смогут погрузиться в будущую специальность. "Если на первом этапе они смогут посетить разные факультеты и определиться со своими предпочтениями, то затем будут открытые занятия, мастер-классы, лабораторные работы, встречи со студентами старших курсов. То есть школьники смогут почувствовать себя студентами будущей специальности. Третий этап пройдет весной, незадолго до начала вступительной кампании. К этому времени уже будут известны контрольные цифры приема, порядок и сроки поступления. Мы планируем вебинары с приемной комиссией, мастер-классы, интенсивы по подготовке к ЦЭ и ЦТ, тренинги по тайм-менеджменту, борьбе со стрессом", - сообщили в БрГУ.-0-