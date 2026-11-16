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Каким будет новый мост через Днепр в Речицком районе, рассказал специалист

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
16 ноября 2026, 19:49

Каким будет новый мост через Днепр в Речицком районе, рассказал специалист

Фото РУП "Гомельавтодор"
Фото РУП "Гомельавтодор"
Фото РУП "Гомельавтодор"
16 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Правый мост через реку Днепр в Речицком районе постепенно обретает очертания. О темпах реконструкции рассказал БЕЛТА заместитель генерального директора по строительству - главный инженер РУП "Гомельавтодор" Дмитрий Фатеев.

Масштабная реконструкция ставшего аварийным моста на трассе М10 началась в 2025 году. Речь о правом со стороны Гомеля объекте. Движение по нему было закрыто в декабре 2017 года. Альтернативой стал левый мост-дублер, который обновили ранее. Чтобы выполнить работы в оптимальные сроки, специалисты одновременно приступили и к разборке элементов старой конструкций, и к фактическому возведению нового моста, где это было возможно в существовавших условиях.

"За это время набран хороший темп. Работы ведутся ежедневно, без выходных. Ежесуточно на объекте трудится около 150 специалистов, включая дорожников, мостостроителей, а также задействованных на подвозке материалов и др. Масштабное обновление идет в плановом порядке, все сроки выдерживаются. Все продвигается", - подчеркнул Дмитрий Фатеев. Он обратил внимание на то, что проезжающие по мосту-дублеру могут видеть, как продвигается реконструкция. Все этапы работы реализуются нон-стоп в любой сезон.

При внешнем сходстве двух мостов, новый будет отличаться более высокой грузоподъемностью. "Конструктивно оба моста будут несколько отличаться, при этом фундаментально многое будет схоже. К примеру, предусмотрено одинаковое количество опор, которые будут размещены параллельно. Специально разрабатывали проект таким образом: было решено не менять количество опор", - рассказал заместитель генерального директора по строительству - главный инженер РУП "Гомельавтодор".

На данный момент уже устроены четыре из 11 железобетонных опор, а также смонтированы железобетонные балки в трех пролетах, продолжаются работы по обустройству подходов к мостовому сооружению с двух сторон. Еще предстоит комплекс работ по монтажу пролетных элементов, укладке дорожного полотна и благоустройству прилегающей территории. 

Предусмотрено и освещение, зоны безопасного перемещения для пешеходов и велосипедистов. Учтены необходимые моменты для комфорта всех участников дорожного движения. "Важно гарантировать безопасность движения и долговечность эксплуатации нового моста", - акцентировали на предприятии.

По документации, срок реализации проекта - 2029 год. Однако на предприятии не исключают: движение по этой артерии может быть открыто и раньше. При этом постепенно будут завершены работы, которые не отразятся на трафике.

Кроме того, поэтапно проводится и модернизация трассы М10. По проекту, она станет полноценным четырехполосным автобаном с участками бетонного покрытия, специальным разделительным барьером и другими элементами инфраструктуры.-0-
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Гомельская область дороги
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