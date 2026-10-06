"> Какие работы запланированы в Слониме к "Дажынкам-2027" в Гродненской области

6 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Слониме прошло первое заседание штаба по подготовке к "Дажынкам-2027", на котором обсудили предстоящие работы в райцентре. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском облисполкоме.



Мероприятие состоялось под руководством председателя Гродненского облисполкома Юрия Караева. Участники обсудили широкий фронт работ: ремонт и строительство дорог и мостов, благоустройство дворов и улично-дорожной сети, замену дорожных покрытий, благоустройство парка. Отдельно затронули тему ремонта фасадов социальных объектов и административных зданий, жилищного фонда.



Юрий Караев подчеркнул, что все преобразования должны быть выполнены качественно и с заботой о людях. "Хочется, чтобы люди увидели эти обновления и искренне сказали спасибо. Все, что мы делаем, - для людей. Важно, чтобы все было сделано качественно и с душой, чтобы результат радовал жителей Слонима и района еще долгие годы", - отметил глава региона.-0-