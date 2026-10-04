Какие объекты здравоохранения планируют открыть в Минске в следующем году?

"Первое - это новая инфекционная больница. Та больница, которая будет, она, наверное, единственная, кроме Могилева, где тоже был построен новый инфекционный корпус, где будет реализован принцип разделения потоков врачей и пациентов и пациентов между собой, - рассказал Юрий Горбич. - Она рассчитана на то, что объем ее может увеличиться вдвое в течение суток".
Новая больница будет состоять из главного корпуса, четырех палатных и одного корпуса для особо опасных инфекционных болезней, хозяйственного блока и нескольких других строений. Общая площадь территории составит около 10 га.
Необходимость появления новых площадей продиктовало время и стремление развиваться. "Существующая сейчас инфекционная больница на Кропоткина, 76, частично находится в корпусах 1913 года постройки. Даже в этих условиях это один из лучших инфекционных стационаров страны. И, может быть, не только страны, - подчеркнул председатель комитета. - Самое главное - люди, которые там работают. И дать возможность людям, которые зачастую творят чудеса там и не только там, делать это в условиях, в которых им будет еще приятнее, где пациент приезжает и понимает, что то, что он нарисовал у себя в голове, ничем не отличается от того, что он видит перед своими глазами. От этого тоже зависит успех лечения".
В начале следующего года откроется новая поликлиника онкодиспансера. Здание уже обрело формы. "Планируем, что в феврале 2027 года она распахнет свои двери", - отметил Юрий Горбич.
Новый корпус возводится вблизи других корпусов центра и 1-й городской клинической больницы. Он рассчитан на тысячу посещений в смену и будет предназначен для оказания амбулаторно-поликлинической и консультативно-диагностической помощи. В нем разместятся консультативно-поликлинические и диагностические отделения, включая отделение тиреоидной патологии, отделения лучевой, магнитно-резонансной и УЗИ-диагностики, физиотерапевтическое отделение и регистратура. Для удобства пациентов в здании создадут безбарьерную среду с входом на уровне земли.-0-
Читайте также: