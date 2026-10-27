Какие нарушения в использовании недр выявили в Гомельской области, рассказали в прокуратуре

27 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры Гомельской области выявили системные нарушения законодательства об охране и использовании недр - по результатам проверок приняты меры по устранению недостатков. Об этом сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гомельской области





Так, в Брагинском, Буда-Кошелевском, Ветковском, Житковичском, Калинковичском, Лоевском, Мозырском и Октябрьском районах прокуроры установили факты самовольной добычи общераспространенных полезных ископаемых. Сумма причиненного окружающей среде вреда превысила 2 млн рублей. "По требованию прокуроров территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды принимаются меры к взысканию ущерба", - уточнили в службе информации.





Выявлено 16 фактов размещения в карьерах и на прилегающей к ним территории отходов. По поручениям прокуроров Буда-Кошелевского, Октябрьского, Лельчицкого и Речицкого районов рассчитали вред из-за засорения окружающей среды - он превысил 13 тыс. рублей. Виновные полностью возместили ущерб.





Кроме того, 23 сельхозпредприятия не уплатили налог за добычу полезных ископаемых в 2025-2026 годах. По требованию прокуроров субъекты хозяйствования дополнительно в бюджет перечислили налог в сумме свыше 41,5 тыс. рублей.





"Названные нарушения в своем большинстве являлись длящимися, но при всей очевидности меры к их пресечению не принимались контролирующими природоохранными органами. Без внимания эти вопросы оставались и со стороны исполнительной власти", - подчеркнули в прокуратуре.





Прокуроры области внесли 13 представлений в райисполкомы, вынесли 23 предписания руководителям субъектов хозяйствования. По 44 фактам в отношении виновных начат административный процесс за нарушения против экологической безопасности, окружающей среды и порядка природопользования.





"Прокуратура Гомельской области внесла представление в Гомельский облисполком и Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды", - отметили в службе информации.





И уже райисполкомы внесли изменения в решения о разрешении размещения внутрихозяйственных карьеров и о продлении срока пользования земельными участками для разработки резерва грунта, дополнив их обязательным для землепользователей условием об установлении фиксированных границ.





Как обратили внимание в прокуратуре, основная часть нарушений, которые допустили землепользователи при эксплуатации карьеров, устранена. Вовлечены в оборот рекультивированные земли в Ветковском, Житковичском, Лоевском и Мозырском районах. Ужесточен и контроль за достоверностью учета добываемых общераспространенных полезных ископаемых, а также за своевременным внесением налоговых платежей недропользователями.





После проверок к дисциплинарной ответственности привлечены более 20 должностных лиц местных органов власти и субъектов хозяйствования, а также руководители трех инспекций природных ресурсов и охраны окружающей среды.-0-