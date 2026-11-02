Какие нарушения по профилактике травматизма выявила на ж/д объектах Гомельская транспортная прокуратура?

2 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская транспортная прокуратура проверила, как исполняется законодательство о профилактике травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры, которые расположены в черте населенных пунктов, и выявила нарушения. Детали сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гомельской области.



Например, установлено, что железнодорожный пешеходный переход Гомель-Нечетный, оборудованный одним источником искусственного освещения - прожектором, в темное время суток не освещался, несмотря на движение через него пассажирских поездов. А это нарушение требований законодательства. "При этом данный пешеходный переход расположен в многолюдном месте - непосредственно за гипермаркетом. При таких условиях ставились под угрозу жизнь и здоровье людей, включая несовершеннолетних", - обратили внимание в службе информации.



Как отметили в прокуратуре, выявлен и формализм в работе при проектировании и установке турникетов, функция которых - предотвращать несчастные случаи при переходе людьми через железнодорожные пути.



Так, у станции Василевичи турникеты не создавали какого-либо существенного препятствия для движения людей - вокруг металлических барьеров имелись тропки, привели пример в прокуратуре.



В отдельных местах настилы пешеходных переходов были повреждены, не все лестничные марши были оборудованы перилами и пандусами.



Не везде, где фиксируется интенсивный поток людей, имелись предупреждающие знаки. "На момент проверки более 10 обучающихся в физкультурно-спортивном центре детей и молодежи "Золотая рысь" переходили через железнодорожный пешеходный переход в районе ул.Черниговская Гомеля, где отсутствовали профилактические надписи", - привели еще один пример в прокуратуре.



"Как итог - Гомельская транспортная прокуратура в адрес начальника Гомельского отделения БЖД внесла представление об устранении выявленных нарушений, причин и условий, им способствующих", - рассказали в службе информации. За допущенные нарушения к четырем должностным лицам применили меры материального воздействия.



После рассмотрения акта надзора налажено освещение железнодорожного пешеходного перехода Гомель-Нечетный, разработан план организационно-технических мероприятий, по которому поэтапно будет проходить модернизация настилов пешеходных переходов, оборудование сходов перилами и пандусами. На станции Мозырь-Павночный переустановлен турникет, на станции Василевичи увеличена барьерная зона за счет наращивания ограждения. Сотрудники Белорусской железной дороги обновили профилактические надписи, также установлены предупреждающие плакаты.-0-