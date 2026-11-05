Какие гражданские инициативы в Гомельской области востребованы больше всего, рассказал Крупко

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 5 ноября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:30 Беларусь заинтересована в совместных проектах с Лаосом в экономической сфере Экономика
17:25 Место притяжения для всех. В Центральном районе Минска по гражданской инициативе открылись детская и спортивная зоны Регионы
17:23 Беларусь и Китай ведут работу по расширению авиасообщения Экономика
17:11 Уехала из столицы, завела волков, павлинов и начала делать мебель на заказ - история одной белоруски Общество
17:03 В Беларуси определили растение 2027 года Калейдоскоп
17:02 МИД Беларуси прокомментировал отказ Канады выдавать визы белорусским спортсменам Политика
16:58 Белорусская неделя предпринимательства пройдет с 16 по 20 ноября Экономика
16:55 Прокуратура Гродно направила в суд 75 заявлений по экстремистской информпродукции Регионы
16:45 Сергеенко: рассматриваем Лаос как важнейший мост для укрепления диалога со странами АСЕАН Политика
16:44 Качество мобильной связи и интернета вдоль железных дорог в Беларуси улучшится Общество
16:29 Белорусы стали третьими на турнире по хоккею 3х3 на Кубке ПСК Спорт
16:25 В Минске открыли учебно-производственную мастерскую для подготовки ткачей Регионы
16:24 Международный форум по хирургии стартовал в Витебском медуниверситете Общество
16:21 Новые материалы и лазеры: Беларусь презентует научно-технические разработки на Китайской выставке импорта Экономика
16:15 Спрятала 50 тыс. рублей в мусорке. Брестчанка поверила кибермошенникам, но деньги удалось вернуть Регионы
16:10 Союзные парламентарии обсудят меры соцподдержки отдельных категорий граждан Беларуси и России Политика
16:10 Молочно-товарный комплекс на 1 тыс. голов открыли в Брестском районе Регионы
16:09 Иностранец при трудоустройстве предъявил поддельный документ о временном проживании в Беларуси Общество
16:08 Стипендии посла Китая вручены лучшим белорусским учащимся, изучающим китайский язык Общество
16:04 Из Польши депортировали украинца, проникшего с ножом на территорию школы В мире
16:00 Лукашенко: мастера "Скарбницы" создают шедевры, которые олицетворяют культурный код и душу нации Президент
15:56 Место, где каждый может быть собой: "Инклюзивным кофейням" в А1 уже 6 лет Общество
15:48 Белорусские тракторы для Мали: какие модели МТЗ заинтересовали делегацию Экономика
15:48 Работника сельхозорганизации из Гродненского района задержали при получении взятки Регионы
15:47 Десятки китов-гринд выбросились на берег в Новой Зеландии В мире
15:45 Какие гражданские инициативы в Гомельской области востребованы больше всего, рассказал Крупко Регионы
15:40 Главы МИД, министры обороны и секретари совбезов стран ОДКБ встретятся в Москве 10 ноября Общество
15:35 "Помощь безнадзорным животным и сотрудничество со спецучреждениями". Молодежный совет об итогах работы Общество
15:35 Почти 80 гражданских инициатив успешно реализовали в Гомельской области за три года Регионы
15:31 Литвинович и Лебедева выиграли квалификации на ЧМ по прыжкам на батуте Спорт
Все новости
Все новости

Какие гражданские инициативы в Гомельской области востребованы больше всего, рассказал Крупко

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
05 ноября 2026, 15:45

Какие гражданские инициативы в Гомельской области востребованы больше всего, рассказал Крупко

5 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. С каждым годом в Гомельской области гражданские инициативы становятся разнообразнее. Наиболее востребованным среди них остается благоустройство, однако круг идей расширяется. Это подчеркнул председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко на III Форуме гражданских инициатив "От идеи - к результату" в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.
Форум объединил около 300 участников. Участникам и гостям III Форума гражданских инициатив председатель Совета Республики Наталья Кочанова направила приветственный адрес, его зачитал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Леонид Заяц.

Как обратил внимание в своем выступлении Иван Крупко, есть люди, которые замечают вокруг себя проблемы и ждут, когда их решит кто-то другой, а есть те, кто не проходит мимо, кто готов объединить соседей, найти единомышленников и взяться за дело. "Именно такие неравнодушные граждане собрались в этом зале. Жители области, которым небезразлично, как выглядит их улица, чем живет их город, их деревня, что останется после них детям и внукам", - поприветствовал участников форума председатель облисполкома. 
По его словам, форум уже в третий раз подтверждает: у Гомельской области большой созидательный потенциал, и главная его сила - в людях.

Констатировал Иван Крупко и то, что интерес к конкурсу гражданских инициатив год от года серьезно растет. "В 2026-м победили 33 проекта из 19 районов области. Практически вся область участвовала в этой работе. На реализацию проектов направлено почти 840 тыс. рублей -  вдвое больше, чем годом ранее. При этом порядка 90 тыс. рублей - собственные средства граждан", - озвучил итоги он. 

"За цифрами - десятки историй о том, как мы меняем жизнь в регионе к лучшему. С каждым годом инициативы становятся разнообразнее, раскрывают новые возможности территорий. Наиболее востребованным среди них пока остается благоустройство. Но круг идей серьезно расширяется: от сохранения исторической памяти и народных традиций до развития туризма, создания доступной среды и новых возможностей для общения людей разных поколений", - подчеркнул руководитель области. 

Он привел пример гомельской инициативы "Променад по владениям славного рода Паскевичей", которая помогает по-новому раскрыть историческое наследие города. "Экскурсии с элементами театрализации создают живое впечатление об истории. Это и уважение к прошлому, и вклад в туристическую привлекательность областного центра в целом", - добавил Иван Крупко. 

"В Добрушском районе проект "Играть могут все" открывает возможности для творчества пожилым людям и людям с инвалидностью, которые с успехом выступают в больницах, социальных учреждениях и небольших населенных пунктах. За этой инициативой стоит очень важная человеческая идея: возраст и жизненные обстоятельства не должны лишать человека чувства нужности, возможности делиться талантом и дарить радость другим", - назвал еще один пример председатель облисполкома. 

По его мнению, особого внимания заслуживают инициативы, связанные с сохранением исторической памяти. "В агрогородке Стреличево Хойникского района появился мемориал "Эхо Чернобыля". А в Гомеле работают над цифровым мемориалом "Живая память: сквозь поколения", который расскажет о героях Великой Отечественной войны через человеческие судьбы. У этих проектов разные формы, но одна задача - сохранить связь поколений, чтобы история родной земли оставалась частью личной памяти каждого человека", - обратил внимание глава региона.

И, конечно, гражданские инициативы помогают открывать Гомельщину прежде всего самим гомельчанам и нашим гостям, добавил он. 

Иван Крупко убежден: опыт проведения подобных форумов заслуживает самого серьезного внимания. "Для Гомельской области это уже работающая площадка, где встречаются инициатива граждан, поддержка власти и конкретный результат. Нам есть чем поделиться с коллегами, есть что обсудить и совершенствовать вместе, чтобы лучшие практики приносили пользу не только отдельным территориям, но и развитию местного самоуправления в стране", - отметил руководитель области.

Также он сделал акцент на том, что за каждой гражданской инициативой стоит неравнодушный человек. "А за многими - целая команда, которая сумела увлечь своей идеей соседей, коллег, молодежь, представителей старшего поколения. Именно такое участие и формирует настоящую общность людей, объединенных заботой о своей земле. Наша задача - и дальше поддерживать эту энергию созидания, внимательно относиться к предложениям жителей, помогать перспективным идеям воплощаться в жизнь", - подытожил Иван Крупко.-0-
Теги
Гомельская область
Новости рубрики Регионы
Место притяжения для всех. В Центральном районе Минска по гражданской инициативе открылись детская и спортивная зоны
Фото из архива Генпрокуратуры Прокуратура Гродно направила в суд 75 заявлений по экстремистской информпродукции
В Минске открыли учебно-производственную мастерскую для подготовки ткачей
Фото из архива Спрятала 50 тыс. рублей в мусорке. Брестчанка поверила кибермошенникам, но деньги удалось вернуть
Фото Брестского облисполкома Молочно-товарный комплекс на 1 тыс. голов открыли в Брестском районе
Фото из архива Работника сельхозорганизации из Гродненского района задержали при получении взятки
  • Главная
  • Какие гражданские инициативы в Гомельской области востребованы больше всего, рассказал Крупко
    • Главное
    Лукашенко ориентирует на строительство по стране небольших ферм по откорму КРС мясных пород
    Беларусь и Лаос договорились развивать народную дипломатию и упрощать условия для бизнеса
    Законопроект по вопросам официальных геральдических символов принят депутатами в первом чтении
    Более века служения медицине. В Минске проходят торжества к 105-летию БГМУ
    Топ-новости
    Лукашенко: нынешнее поколение должно предложить молодежи модель для движения вперед
    "Здесь курорт". Лукашенко оценил перемены в хозяйстве, где сам раньше работал
    Лукашенко: мастера "Скарбницы" создают шедевры, которые олицетворяют культурный код и душу нации
    МИД Беларуси прокомментировал отказ Канады выдавать визы белорусским спортсменам
    Сергеенко: рассматриваем Лаос как важнейший мост для укрепления диалога со странами АСЕАН
    Главы МИД, министры обороны и секретари совбезов стран ОДКБ встретятся в Москве 10 ноября
    Уехала из столицы, завела волков, павлинов и начала делать мебель на заказ - история одной белоруски
    Формула инвестиций: коммерческие помещения в комплексе "Минск-Мир" с выгодой до 15%
    Отвоевали жизнь. Подробности спасения малыша с патологией диафрагмы в РНПЦ детской хирургии
    "Помощь безнадзорным животным и сотрудничество со спецучреждениями". Молодежный совет об итогах работы
    Качество мобильной связи и интернета вдоль железных дорог в Беларуси улучшится
    Место, где каждый может быть собой: "Инклюзивным кофейням" в А1 уже 6 лет
    Заместитель премьер-министра Лаоса Тхонгсаван Фомвихан возложил венок к монументу Победы
    Обновленный завод по производству гидроцилиндров открыли в Кобрине
    Белорусские депутаты ратифицировали договор о дружбе и сотрудничестве с КНДР
    Реклама
    С нами интереснее
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    курсы курсы
    тв программа тв программа
    погода погода
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.