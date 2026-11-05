Какие гражданские инициативы в Гомельской области востребованы больше всего, рассказал Крупко

5 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. С каждым годом в Гомельской области гражданские инициативы становятся разнообразнее. Наиболее востребованным среди них остается благоустройство, однако круг идей расширяется. Это подчеркнул председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко на III Форуме гражданских инициатив "От идеи - к результату" в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.Форум объединил около 300 участников. Участникам и гостям III Форума гражданских инициатив председатель Совета Республики Наталья Кочанова направила приветственный адрес, его зачитал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Леонид Заяц.Как обратил внимание в своем выступлении Иван Крупко, есть люди, которые замечают вокруг себя проблемы и ждут, когда их решит кто-то другой, а есть те, кто не проходит мимо, кто готов объединить соседей, найти единомышленников и взяться за дело. "Именно такие неравнодушные граждане собрались в этом зале. Жители области, которым небезразлично, как выглядит их улица, чем живет их город, их деревня, что останется после них детям и внукам", - поприветствовал участников форума председатель облисполкома.По его словам, форум уже в третий раз подтверждает: у Гомельской области большой созидательный потенциал, и главная его сила - в людях.Констатировал Иван Крупко и то, что интерес к конкурсу гражданских инициатив год от года серьезно растет. "В 2026-м победили 33 проекта из 19 районов области. Практически вся область участвовала в этой работе. На реализацию проектов направлено почти 840 тыс. рублей - вдвое больше, чем годом ранее. При этом порядка 90 тыс. рублей - собственные средства граждан", - озвучил итоги он."За цифрами - десятки историй о том, как мы меняем жизнь в регионе к лучшему. С каждым годом инициативы становятся разнообразнее, раскрывают новые возможности территорий. Наиболее востребованным среди них пока остается благоустройство. Но круг идей серьезно расширяется: от сохранения исторической памяти и народных традиций до развития туризма, создания доступной среды и новых возможностей для общения людей разных поколений", - подчеркнул руководитель области.Он привел пример гомельской инициативы "Променад по владениям славного рода Паскевичей", которая помогает по-новому раскрыть историческое наследие города. "Экскурсии с элементами театрализации создают живое впечатление об истории. Это и уважение к прошлому, и вклад в туристическую привлекательность областного центра в целом", - добавил Иван Крупко."В Добрушском районе проект "Играть могут все" открывает возможности для творчества пожилым людям и людям с инвалидностью, которые с успехом выступают в больницах, социальных учреждениях и небольших населенных пунктах. За этой инициативой стоит очень важная человеческая идея: возраст и жизненные обстоятельства не должны лишать человека чувства нужности, возможности делиться талантом и дарить радость другим", - назвал еще один пример председатель облисполкома.По его мнению, особого внимания заслуживают инициативы, связанные с сохранением исторической памяти. "В агрогородке Стреличево Хойникского района появился мемориал "Эхо Чернобыля". А в Гомеле работают над цифровым мемориалом "Живая память: сквозь поколения", который расскажет о героях Великой Отечественной войны через человеческие судьбы. У этих проектов разные формы, но одна задача - сохранить связь поколений, чтобы история родной земли оставалась частью личной памяти каждого человека", - обратил внимание глава региона.И, конечно, гражданские инициативы помогают открывать Гомельщину прежде всего самим гомельчанам и нашим гостям, добавил он.Иван Крупко убежден: опыт проведения подобных форумов заслуживает самого серьезного внимания. "Для Гомельской области это уже работающая площадка, где встречаются инициатива граждан, поддержка власти и конкретный результат. Нам есть чем поделиться с коллегами, есть что обсудить и совершенствовать вместе, чтобы лучшие практики приносили пользу не только отдельным территориям, но и развитию местного самоуправления в стране", - отметил руководитель области.Также он сделал акцент на том, что за каждой гражданской инициативой стоит неравнодушный человек. "А за многими - целая команда, которая сумела увлечь своей идеей соседей, коллег, молодежь, представителей старшего поколения. Именно такое участие и формирует настоящую общность людей, объединенных заботой о своей земле. Наша задача - и дальше поддерживать эту энергию созидания, внимательно относиться к предложениям жителей, помогать перспективным идеям воплощаться в жизнь", - подытожил Иван Крупко.-0-