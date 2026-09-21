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Как записаться на профессиональный медосмотр или водительскую комиссию? Рассказали в Мингорисполкоме

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
21 сентября 2026, 21:54

Как записаться на профессиональный медосмотр или водительскую комиссию? Рассказали в Мингорисполкоме

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В управлении организации медицинской помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома рассказали о том, как предварительно записаться на прохождение профессионального медосмотра или водительской комиссии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В 24-й поликлинике спецмедосмотров можно пройти освидетельствование на право управления транспортными средствами и другие обязательные профессиональные медицинские осмотры. На водительскую комиссию и на профосмотр можно записаться заранее, что позволит выбрать удобное время и заранее уточнить, какие документы понадобятся именно в случае данного пациента. Предварительная запись - это самый удобный вариант для прохождения медицинских осмотров", - отметили в профильном комитете.  

Медицинские комиссии и профилактические осмотры не требуют экстренности, поэтому нет необходимости приезжать без записи и тратить время в очереди. Запись помогает спланировать визит, избежать лишних поездок и спокойно подготовить необходимые документы. "Для тех, кто хочет максимально упростить процесс, в 24-й поликлинике действует программа "Заботливый осмотр". Ее важное преимущество в том, что не нужно самостоятельно собирать медицинские выписки. Необходимые сведения из медицинских организаций специалисты запрашивают самостоятельно. Это особенно удобно, если человек наблюдается в разных учреждениях здравоохранения и сбор документов может занять много времени. Алгоритм прохождения медицинского осмотра достаточно прост: записываемся по предварительной записи, уточняем перечень необходимых документов и приходим назначенное время", - рассказали в комитете.

Там также добавили, что для прохождения водительской комиссии в 24-й городской поликлинике спецмедосмотров понадобятся паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; медицинская выписка; две фотографии 3 на 4 см; военный билет - для военнообязанных. Нужно взять с собой очки или контактные линзы, если пациент ими пользуется. Самое важное - медицинская выписка. "Выписка должна содержать информацию об обращениях за медицинской помощью как минимум за последние 5 лет, перенесенных хронических заболеваниях, результатах диспансерных осмотров, а также необходимые результаты исследований, в том числе общий анализ крови, общий анализ мочи, глюкозу крови, электрокардиограмму и сведения о проведенных диагностических, лечебных и других медицинских вмешательствах. Если пациент обращается в несколько организаций здравоохранения, то может потребоваться выписка из всех этих учреждений", - сказали в комитете, подчеркнув, что благодаря программе "Заботливый осмотр" необходимость самостоятельно собирать такие выписки отпадает, так как нужные сведения запрашивают специалисты".

В профильном комитете напомнили, что водительская комиссия - это не только проверка зрения: "В состав данной комиссии входит осмотр врача-терапевта, врача-невролога, врача-офтальмолога, врача-оториноларинголога и врача-психиатра-нарколога. Могут привлекаться при необходимости, например, хирург, акушер-гинеколог, а также специалисты по профилю имеющихся заболеваний".

"Без лишних поездок в организацию здравоохранения медкомиссию можно пройти по предварительной записи, то есть выбрать медицинское учреждение, записаться заранее, уточнить, какие документы понадобятся, подготовить медицинскую выписку, если пациент проходит самостоятельно, либо записаться на сайте 24-й поликлиники через программу "Заботливый осмотр", - отметили в комитете по здравоохранению Мингорисполкома.

Там добавили, что пройти водительскую медкомиссию можно и в ряде других медучреждений. Планируется расширение перечня таких организаций здравоохранения.-0-
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