Как в столице борются с подтоплениями, рассказали в Мингорисполкоме

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске к 2030 году планируется реконструировать порядка 40 объектов сетей дождевой канализации. Об этом БЕЛТА сообщили в Мингорисполкоме.



"Было определено 26 мест постоянных подтоплений. В список локаций входили Немига, пл.Ванеева, улицы Сурганова, Калиновского и ряд других. В текущем году была разработана проектная документация и проведены необходимые работы по всем этим точкам. Важную роль в решении проблемы сыграла и профилактика. В весенний и летний периоды службы дорожного хозяйства во всех районах города держали на постоянном контроле вопрос прочистки ливневой канализации. Именно комплексный подход - от ремонтов до регулярного обслуживания сетей - дал свои плоды", - рассказал начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик.



На данный момент осталось два места, где работы еще продолжаются. Так, в районе улиц Пинская - Кальварийская, а также ул.Мирошниченко - МКАД идет строительство дождевых коллекторов. Директор ГП "Гордорстрой" Сергей Панев указал на то, что до конца года возведение этих объектов будет полностью завершено. Кроме того, уже закончено строительство коллектора в районе д.Ярково.



В Минске сформирован план работ на 2027-2030 годы. Определены места, где будет проводиться капитальный ремонт. В перечень сетей дождевой канализации, подлежащих реконструкции, включено порядка 40 объектов в 9 районах столицы. В список вошли в том числе и коллекторы, построенные более 70 лет назад. Работы будут включать в себя реконструкцию наружных сетей, увеличение их пропускной способности, а также замену устаревших кирпичных колодцев.-0-