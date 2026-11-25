25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. К концу 2026 года планируется, что в Минске будет работать около 105 платных парковок. Об этом во время пресс-конференции рассказал директор государственного учреждения "Парковки столицы" Михаил Филиппов, передает корреспондент БЕЛТА.



Сейчас в столице функционируют уже 98 платных парковок, преимущественно в центральной части города. "Планируем, что до конца года количество платных парковочных мест перевалит за 11 тыс., а число парковок достигнет 105", - сказал Михаил Филиппов.



Основная задача - снизить транспортную нагрузку на центр и повысить оборачиваемость машино-мест. "Анализ показывает, что центральная часть города перенасыщена транспортом. Отсюда и возникает необходимость введения платности - это основной регулятор управления парковочным пространством. Приезжая в офисы, сотрудники, как правило, занимают парковочное место на весь 8-часовой рабочий день. В результате другим водителям, которые приезжают по делам в центр, негде оставить машину. Вместе с тем просто "выдавливать" автомобилистов из центра нельзя - город должен грамотно распорядиться пространством, чтобы оно было комфортным для всех", - отметил он.



Для решения этой проблемы на ключевых въездах в Минск прорабатывается создание перехватывающих парковок. Водители смогут оставить личный автомобиль на въезде в город и продолжить путь на метро или наземном транспорте - например, такие стоянки уже есть в районе Борисовского тракта. "Развитие парковочного пространства невозможно без совершенствования маршрутной сети пассажирских перевозок. Это все взаимосвязано. И общественный транспорт сегодня работает прекрасно. Мы в свою очередь стараемся создать автолюбителю условия для того, чтобы он приехал на работу на общественном транспорте", - сказал Михаил Филиппов.



Директор учреждения напомнил, что парковочное пространство Минска разделено на три тарифные зоны. В самой дорогой красной зоне (Верхний город) первый час стоит 7 рублей, каждый последующий - 3 рубля. В желтой зоне открытые парковки работают по тарифу 2 рубля в час с 8.00 до 18.00 (после 18.00 - бесплатно), на закрытых парковках в дневное время тариф также составляет 2 рубля в час, а в ночное время (с 18.00 до 8.00) - 0,5 рубля в час. В зеленой зоне парковка обходится в 1 рубль в час днем и 0,25 рубля в час ночью на закрытых площадках. Кроме того, доступны месячные абонементы. Например, месяц во второй зоне на одну открытую парковку обойдется в 100 рублей, на все парковки зоны - в 200 рублей. По словам Михаила Филиппова, в ближайшее время пересматривать действующие тарифы не планируется.



Он также отметил, что планируется в связке с "Минсктрансом" прорабатывать идею комбинированных тарифов для перехватывающих парковок - например, бесплатная стоянка при оплате проезда в общественном транспорте или льготный проезд в метро для водителей, оставивших там автомобиль. -0-