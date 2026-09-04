Как в Минске будет решаться вопрос со стоянками и паркингами?

Одним из проблемных вопросов, которые поднял Президент на встрече с Владимиром Кухаревым, были парковки в жилых кварталах. Глава государства отметил, что нужно постепенно убирать машины из дворов, а для этого нужен проект, который устроил бы автомобилистов и пешеходов. Одним из проблемных вопросов, которые поднял Президент на встрече с Владимиром Кухаревым, были парковки в жилых кварталах. Глава государства отметил, что нужно постепенно убирать машины из дворов, а для этого нужен проект, который устроил бы автомобилистов и пешеходов.





"Сегодня в городе зарегистрированы почти 900 тыс. автомобилей. Еще порядка 200 тыс. автомобилей ежедневно въезжают в столицу, поэтому для такого компактного города, как Минск, большое количество автомобилей является проблемой, которая, если не принимать меры сейчас, может вызвать серьезные осложнения дальше по развитию города. Президенту было доложено о тех предложениях Мингорисполкома по совершенствованию транспортной инфраструктуры Минска. В первую очередь, это создание полноценного третьего транспортного кольца в городе, потому что два существующих и кольцевая дорога, мы видим, не обеспечивают, особенно в часы пик, транспортную логистику города", - отметил председатель Мингорисполкома.

Владимир Кухарев доложил Президенту и о развитии парковочного пространства, платных парковок в Минске. "Сегодня у нас уже функционирует более 9 тыс. мест, до конца года будет уже 10 тыс. мест. Это позволило упорядочить работу в центре города, потому что стояло очень много автомобилей, которые просто оставляли в центральной части города. Сейчас с учетом введения платных парковок они уже направляются на стоянки, парковки, паркинги. А места для этого есть в городе. Сегодня более 20 тыс. свободных мест в паркингах, на стоянках", - рассказал он.





Глава города пояснил, что разработана и концепция по зарядным станциям, которые будут устанавливать на паркингах и стоянках, чтобы владельцы электрокаров могли ими воспользоваться. "Если мы видим, что сегодня в городе более 30 тыс. электрозарядных автомобилей, то к конце 2030 года планируется более 100 тыс. Поэтому мы должны подготовить инфраструктуру", - сказал Владимир Кухарев.-0-