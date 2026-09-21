Как сделать праздник, чтобы он привлек инвесторов и туристов? Своими наработками поделились в Гродненской области

"Тут одну из решающих ролей играет долгосрочное планирование, - отмечает Татьяна Лидяева. - Туристические компании, самостоятельные путешественники бронируют места размещения за полгода-год, так как позже это сделать уже проблематично. В целом такая глубина продаж - мировая практика, организаторы событийных мероприятий это понимают и стараются соответствовать. Для менее масштабных событий эти сроки, конечно, несколько короче, но в целом возможность раннего бронирования "под событие" - один из главных факторов в привлечении туристов. При этом огромное значение имеет пунктуальность организаторов мероприятия. Когда сроки проведения по разным причинам сдвигаются - это большая проблема для туроператоров, которые продали свой продукт именно под это событие и даты, это разочарование туристов и репутационные потери на будущее". "Тут одну из решающих ролей играет долгосрочное планирование, - отмечает Татьяна Лидяева. - Туристические компании, самостоятельные путешественники бронируют места размещения за полгода-год, так как позже это сделать уже проблематично. В целом такая глубина продаж - мировая практика, организаторы событийных мероприятий это понимают и стараются соответствовать. Для менее масштабных событий эти сроки, конечно, несколько короче, но в целом возможность раннего бронирования "под событие" - один из главных факторов в привлечении туристов. При этом огромное значение имеет пунктуальность организаторов мероприятия. Когда сроки проведения по разным причинам сдвигаются - это большая проблема для туроператоров, которые продали свой продукт именно под это событие и даты, это разочарование туристов и репутационные потери на будущее".

Именно к такой практике всестороннего использования возможностей событийных праздников, форумов, фестивалей все более активно прибегают на Гродненщине. И она приносит организаторам и региону реальные результаты.-0- Именно к такой практике всестороннего использования возможностей событийных праздников, форумов, фестивалей все более активно прибегают на Гродненщине. И она приносит организаторам и региону реальные результаты.-0-





Фото Леонида Щеглова

"Около 70-80% трат путешественников, согласно общепринятой практике, приходится на оплату проживания, питания, приобретения сувениров во время поездки - то, что вносит вклад в экономику региона. Но для того, чтобы турист не ограничивался одной-двумя поездками для знакомства с достопримечательностями или, наоборот, принял решение совершить поездку в новое для себя место, нужно яркое, интересное, особенное событие. Это могут быть различного рода фестивали, тематические праздники, спортивные состязания, автошоу, ярмарки. Понятно, что их сопровождают всевозможные услуги: гостиничные, общественного питания, розничной торговли, досуга и развлечений, транспорта, и так далее. Событийные мероприятия стимулируют рост экономики региона, привлекая туристов, развивая инфраструктуру и увеличивая доходы местной сферы услуг: в периоды фестивалей, концертов, форумов или крупных городских праздников средний чек гостей увеличивается в среднем на 20-50% по сравнению с обычными днями - срабатывает эффект впечатлений и растут спонтанные траты," - таким мнением поделилась заместитель председателя комитета экономики Гродненского облисполкома Татьяна Лидяева.По опыту Гродненского региона специалист выделяет несколько топовых направлений, эффективных в плане событийного туризма. В первую очередь это культурно-исторические фестивали в замках - тут у Гродненщины с ее "большим замковым кольцом", с восстановленными дворцами и усадьбами большое пространство для деятельности. И практически в каждом таком месте уже есть свои брендовые мероприятия: "Ажурны код Навагрудка", "Легендарные эпохи" в Зельве, "Праздник писанки" в агрогородке Сопоцкин Гродненского района и многие другие. Далее - городские и районные праздники с участием известных хедлайнеров - концерты звезд привлекают, как правило, тысячи людей, даже в райцентрах.В последнее время, замечает специалист, "выстрелили" фестивали с гастрономической составляющей, как уже известные, так и новые, которые появились два-три года назад. Яркие примеры - "Бацькава булка" в Свислочи, "Воранаўскi дранiк" и "PROжарка по-Волковысски", которые в этом году прошли соответственно в пятый, третий и во второй раз.Особых, и при этом очень мотивированных участников привлекают спортивные любительские состязания, и лидируют тут забеги, веломарафоны: "Гарадзенская вандроўка", "Монастырский забег" в Слониме, "Суседзi" в Гродненском районе. Как замечает собеседница, люди все больше приобщаются к активному, здоровому образу жизни, и на такие мероприятия наряду с молодежью собирается очень солидная, интересная публика. Своя немалая аудитория у авто- и мотошоу, от ставшего уже знаменитым гродненского дрифта до шоу "Тачки Пикник" в Лиде, этапа чемпионата республики по эндуро в уникальном месте вблизи красивейших меловых карьеров в Волковысском районе.Отдельной строкой выделяются деловые форумы - как республиканские, так и международные. Из новых, но уже успешно себя зарекомендовавших на Гродненщине, можно привести в пример съезд малых городов Гродненской и Нижегородской областей, охватывающий не только областной центр, но и несколько районов региона.Для экономики региона выгодно, чтобы мероприятия проходили в течение нескольких дней, отмечают в комитете экономики. К примеру, регистрация в массовых легкоатлетических мероприятиях проходит за день до соревнований, организуются бесплатные экскурсии по городу. И это приятный бонус для того, чтобы заинтересовать гостей, которые, соответственно, где-то останавливаются на ночлег, посещают музеи, кафе и рестораны, делают покупки. Мало того, для многих это повод, чтобы в следующий раз приехать с семьей, с друзьями.Что же касается масштабных популярных событий, которые из года в год привлекают тысячи людей, порой максимально загружая инфраструктуру, то эффективный ход - приурочить к ним промотуры для туристических операторов, считает специалист. К примеру, на Республиканский фестиваль национальных культур в Гродно традиционно приглашаются деловые партнеры региона из городов-побратимов, дружественных стран. И, как правило, потоки из этих регионов растут.Чтобы сложилась эффективная система, сначала человек должен заблаговременно узнать о событии и спланировать свое время, затем - четко сработать организаторы по всей цепочке, а партнеры из других сфер в коллаборации - предоставить качественные сопутствующие услуги. И поскольку интерес начинается с хорошей и достоверной рекламы, вот уже около десятка лет на Гродненщине задолго до наступления очередного года готовятся и тиражируются на всевозможных информационных ресурсах календари предстоящих культурных и спортивных событий. Такие календари готовят управление культуры, управление спорта облисполкома. За это время они стали очень востребованными, и служат своего рода путеводителями по региону как для индивидуальных туристов, так и для туристических компаний.Чуть позже появились интерактивные карты фестивалей и праздников: их формируют в областном методическом центре народного творчества. Прямо в руки туристов - на стойки регистрации в гостиницах и хостелах - доставляются печатные карты достопримечательностей с информацией о брендовых праздниках в регионах.Как отмечают в комитете экономики, такой комплексный подход не только способствует повышению глубины продаж туристических услуг, планированию путешествий, но и помогает сглаживать так называемый низкий сезон, когда массовых мероприятий под открытым небом становится меньше, и нужно предлагать туристам другие варианты.Опыт Гродненской области показывает: рост числа событийных мероприятий при продуманном подходе к их организации в итоге стимулирует долгосрочный туристический интерес.Гродно сегодня - один из самых привлекательных туристических городов в Беларуси. Согласно статистике, объем экспорта туристических услуг в первом полугодии в городе в два раза превысил доковидный уровень. На сегодняшний день Гродно входит в топ-3 направлений по Беларуси. И именно событийный туризм во многом служит мощным триггером интереса к городу на Немане, считает председатель Гродненского горисполкома Андрей Хмель."Сегодня Гродно трудно представить без Республиканского фестиваля национальных культур, - отмечает он. - Праздник собирает десятки тысяч гостей и участников. Он продвигает наши традиционные ценности: приверженность миру, межнациональное согласие, взаимное уважение, гостеприимство. Именно этот фестиваль, который стал за три десятилетия существования одним из главных брендов Гродно, в то же время послужил и локомотивом роста туристического интереса к нашему городу, двигателем туристического потенциала. Теперь к нам едут редакции популярных телепрограмм, известные телеведущие. А подведя материальные итоги масштабного праздника, который прошел в этом году в 30-й раз, мы отметили, что вся торговля и общепит, широко представленные на фестивале, сработали с прибылью, гостиницы и хостелы загружены на полную мощность".В пример Андрей Хмель привел также Кубок Беларуси по дрифту. Да, где-то на время перекрывалось движение, где-то было достаточно шумно, все это будет учитываться при организации соревнований в будущем, заверил он. И все же при этом в Гродно едут известные блогеры. В этом году участвовал в заездах маститый гонщик из Польши, который с восторгом отзывался и об организации, и о городе, о Беларуси."Событийный туризм - мощный стимул для роста интереса к городу, - убежден Андрей Хмель. - Поэтому и в рамках празднования 898-летия Гродно мы провели несколько фестивалей. Это уже известный открытый фестиваль сыра "Сила родных традиций", фестивали цветов и овощей. И если сырный фестиваль уже заслужил популярность у людей, то включение в программу Дня города праздников цветов и овощей - отличный способ их раскрутить, чтобы в будущем проводить уже самостоятельно. Уверен, чем больше будет интересных поводов, тем охотнее и чаще будут к нам наведываться туристы".Глава города поделился планами в следующих сезонах прийти к тому, чтобы в Гродно фестивали, праздники и другие события проходили каждые выходные: это важный бонус для гостей и составляющая туристического интереса.Ярким примером того, как уникальный фестиваль становится брендом района, известным всей Беларуси, стал каравай-фест "Бацькава булка" в Свислочи. История началась в 2021 году, когда Свислочский район посетил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Тогда он побывал в местной пекарне и оценил вкус свислочской булки-плетенки. В народе ее после визита главы государства стали называть Бацькавай булкай.Так родилась идея каравай-феста, благодаря которому небольшой районный центр на Гродненщине стал известным всей стране. В этом году хлебный праздник прошел в пятый раз и впервые приобрел статус республиканского. Огромный каравай "Берегиня рода" весом около центнера, посвященный Году белорусской женщины, уникальное трактор-шоу с отечественной техникой, гости из всех регионов Беларуси, из России, Польши, Литвы и Узбекистана - все это привлекло тысячи людей. И, конечно, наряду с большим идеологическим эффектом, масштабный праздник принес и реальные экономические результаты.Как рассказали в райисполкоме, свои изделия представили более 150 субъектов торговли и ремесленников, около 40 субъектов общественного питания обеспечивали гостей угощениями. На фудкортах было организовано более 2 тыс. посадочных мест. Учитывая, что каждый, кто развернул свои торговые локации на празднике, внес за это право определенный взнос, для организаторов фестиваль дал ощутимый экономический эффект.Результативным стал и приуроченный к популярному каравай-фесту круглый стол для предпринимателей региона, который в Свислочи в этом году организовали впервые. Район презентовал свои возможности и предложения потенциальным инвесторам. В итоге, например, появилась реальная перспектива открытия в городе нового предприятия общественного питания."Свислочь находится на транзитном маршруте из Гродно в Брест. Дорога немаленькая, многим в пути нужно остановиться и перекусить. И у нас появится место, где путешественники смогут это сделать. Интерес к открытию точки общепита проявил предприниматель из Гродно", - рассказали в райисполкоме.